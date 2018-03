In Sequenzen und Nahaufnahmen orientiert sich der Nachfolger überdeutlich am Look vom Original-"Fear Effect" aus dem Jahr 2000. (Square Enix)

Der PlayStation-Oldie „Fear Effect“ gehörte im Jahr 2000 zur letzten Welle hoch entwickelter Spiele, die es noch auf das inzwischen veraltete System schafften - kurz bevor im selben Jahr die PlayStation2 veröffentlicht wurde. Der von Kronos entwickelte und über Eidos veröffentlichte Science-Fiction-Thriller sorgte vor allem durch seine ungewöhnliche Technik für Aufsehen: 3D-Echtzeit-Figuren agierten dabei vor einer vorgerenderten Kulisse. Die war allerdings nicht starr, sondern wurde stattdessen als interaktive Filmsequenz in den Konsolenspeicher gestreamt und wie eine vorbei scrollende Leinwand hinter den Figuren abgespielt. 2001 fand der Titel mit „Fear Effect: Retro Helix“ eine weniger erfolgreiche Fortsetzung, ein sich in Entwicklung befindlicher dritter Teil für PS2 wurde nie veröffentlicht.

Obwohl „Fear Effect“ schon damals nicht mit spielerischen Werten auftrumpfen konnte, hat das ungewöhnliche Experiment bis heute Fans - darum hat Square Enix überraschend eine Fortsetzung des Oldies angekündigt: „Fear Effect Sedna“ soll bereits am 6. März für PC, PS4, Xbox sowie Switch erscheinen und setzt diesmal vollständig auf in Echtzeit berechnete 3D-Grafik. Auch die Spiel-Perspektive hat man geändert: So wurde die Kamera diesmal weiter entfernt vom Geschehen platziert. Außerdem wird die nach Art eines Twin-Stick-Shooters umgesetzte Action von schräg oben gezeigt. Fans des Vorgängers dürfen sich dabei über ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren freuen, die unter anderem in hübsch inszenierten Trickfilm-Sequenzen aufspielen.

Im eigentlichen Spiel sind die Figuren viel kleiner - denn hier wird vor allem nach Art eines Arcade-Shooters geballert. Anders als ... (Square Enix)

Mit dabei sind unter anderem Hana, Rain, Deke und Glas, die es diesmal nach Hong Kong und Grönland verschlägt. Dort suchen sie nach einem geheimnisvollen Artefakt und werden mit der Mythologie der Inuit konfrontiert.