Überraschung: Das offiziell lizenzierte "John Wick"-Game wird kein Shooter, sondern ein Strategiespiel im Comic-Look. (Bithell Games / Summit)

Auf der Leinwand ballert, prügelt und sticht sich der von Keanu Reeves verkörperte Antiheld John Wick durch ganze Heerscharen von Schurken - und das so virtuos, dass er in der mythisch aufgeladenen Welt der Action-Reihe als eine Art „schwarzer Mann“ gilt. Bereits am 17. Mai kommt der dritte Teil des Profikiller-Epos in die Kinos - jetzt kündigt Bithell Games die Versoftung der brutalen Baller-Saga an. Dabei soll es sich aber nicht um einen Shooter handeln. Stattdessen verwandelt der für seine Indie-Games „Thomas Was Alone“ und „Volume“ bekannte Entwickler die Vorlage in ein Baller-Ballett für Strategen: Protagonist John Wick wird Zug um Zug durch von oben gezeigte 3D-Comic-Landschaften dirigiert, während er seine Widersacher mit aus den Filmen bekannten Manövern ausschaltet.

Wann der aktuell nur für PC und Mac angekündigte Runde-für-Runde-Wick erscheint, ist noch unklar - bekannt ist allerdings schon jetzt, dass der Titel nicht auf Steam, sondern ausschließlich im Epic-Store erhältlich sein wird.