Das Internationale Zirkusfestival von Monte Carlo wurde auch 2019 wieder von der Präsidentin Stephanie von Monaco (rechts) organisiert. Hier mit Prinz Albert II. von Monaco (links) und dem Regisseur des Galaabends, dem Georgier Gia Eradze. (BR / Ed Wright Images)

Fürstenfamilie trifft auf Zirkusadel, hieß es beim 43. Internationalen Zirkusfestival wieder im vergangenen Jahr. Während das nächste Festival in Monte Carlo bereits kurz bevorsteht, sendet diesmal wieder das Bayerische Fernsehen zur Primetime die Aufzeichnung der Acts mit den besten Clowns, den waghalsigsten Artisten, aber auch den emsigsten Tierbändigern der Welt. Beim 43. Festival gewann der Londoner Löwendompteur Martin Lacey den Großen Preis des Festivals, den begehrten Goldenen Clown. Prinzessin Stephanie von Monaco, seit 2005 Nachfolgerin ihres Vaters, des Fürsten Rainier III. von Monaco, ist verantwortlich für die Nominierung der Teilnehmer und den Ablauf der Show unter der Zirkuskuppel, sie liebt offensichtlich die großen Katzen. Proteste der Tierschützer in den vergangenen Jahren sind jedenfalls an ihrem eigenen Zirkusverständnis abgeprallt. Es gibt aber noch genügend aufregende andere Nummern, sei es mit chinesischen, russischen oder mitteleuropäischen Artisten, sodass die Parole auch diesmal wieder lauten kann: „Vive le cirque!“ - „Es lebe der Zirkus!“ Ein Highlight ist etwa die Trapeznummer der Amerikanerin Adrienne Jack-Sands und des Australiers Paul Tracogna, die als „The Owl and the Pussycat“ atemberaubende Glanzleistungen zeigen.