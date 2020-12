In Namibias Hauptstadt Windhuk gibt es bis heute noch zahlreiche deutsche Straßennamen, dazu gehört auch die nach dem früheren deutschen Reichskanzler benannte „Bismarckstraße“. (Jürgen Bätz / picture alliance/dpa)

In der ehemaligen deutschen Kolonie Namibia sitzt nun ein Politiker mit einem ungewöhnlichen Namen im Landrat - Adolf Hitler Uunona. Der Namibier von der Regierungspartei Swapo wurde zum Landrat von Ompundja gewählt, einem Wahlkreis im Norden des Landes.

Am Mittwoch wurde er in seinem Amt vereidigt, wie ein Video zeigte. In seiner Heimat sei der schwarze Namensvetter Hitlers als Anti-Apartheidskämpfer bekannt und setze sich für Bürgerrechte ein, berichtet Spiegel online.

In einem Interview mit der Bildzeitung sagte Uunona, sein Vater habe ihn nach Hitler genannt und "wahrscheinlich gar nicht verstanden, wofür Adolf Hitler stand". Für eine Namensänderung sei es jetzt aber zu spät. Dass er den Namen Hitler habe, "heißt nicht, dass ich nach der Weltherrschaft strebe".

In Namibia gibt es zahlreiche Einheimische mit deutschen Vor- und Nachnamen. So wurden Kinder oftmals von oder nach den Arbeitgebern der Elten benannt. Zum einen, weil es den Europäern schwerfiel, die einheimischen Namen korrekt auszusprechen, zum anderen aus Hochachtung für den Arbeitgeber oder Vorgesetzten.

Von 1884 bis 1915 gehörten Teile Namibias zum Kaiserreich. Die Kolonialherren schlugen damals Aufstände der Volksgruppen der Herero und Nama brutal nieder, Zehntausende starben. Bis heute ist die Beziehung zwischen Namibia und Deutschland keine einfache - die Bundesregierung führt seit Jahren zähe Gespräche mit Windhuk über die Aufarbeitung der Verbrechen während der Kolonialzeit.