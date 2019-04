Gute Stimmung in der Halle, schlechte in der Schlagerbranche, von links: Heino, Michael Holm, Marianne Rosenberg, Thomas Gottschalk und Wencke Mhyre. (ZDF/Sascha Baumann)

Es soll eine rauschende Hommage an eine der erfolgreichsten Unterhaltungssendungen des deutschen Fernsehens werden. Doch noch vor Ausstrahlung der aufgezeichneten Show „50 Jahre ZDF-Hitparade“ am Samstagabend (27.04., 20.15 Uhr) sorgt die von Thomas Gottschalk moderierte Jubiläumssendung für Misstöne in der Schlagerbranche. Der Grund: Auf der Gästeliste der Show finden sich zwar klangvolle Namen wie David Hasselhoff und Bonnie Tyler. Dafür aber zu wenige derer, welche die Geschichte der Musikreihe über Jahrzehnte mitgeprägt haben. So sehen es jedenfalls eine große Anzahl von Künstlern, deren Ärger „Bild“ in einer Art Wut-Dossier versammelt hat.

Mehr zum Thema Sängerin Bonnie Tyler geht mit neuem Album auf Tour Sie ist seit 50 Jahren im Musikbusiness unterwegs: Bonnie Tyler hat immer noch Spaß an ihrem Job. mehr »

„50 Jahre 'ZDF-Hitparade' ohne meinen Hit 'Jenseits von Eden' ist wie backen ohne Mehl - total bescheuert!“, ereifert sich etwa Nino De Angelo. Bata Illic („Michaela“), der auf 38 „Hitparaden“-Auftritte kommt, reiht sich ein: „Ich war 1969 in der allerersten 'ZDF-Hitparade' und hatte gehofft, auch jetzt in der letzten zu sein. Ich bin sehr enttäuscht.“ G.G. Anderson bekundet: „Es tut weh, jetzt so ausgemustert zu werden. Ich hoffe nicht, dass sich mein Trauzeuge Dieter Thomas Heck im Grabe umdreht!“, unkt er in Anspielung auf den langjährigen Moderator der Sendung, der 2018 verstarb.

Viele Gespräche, nicht ganz so viel Musik: Thomas Gottschalk begrüßt in der am Samstag ausgestrahlten Show auch Hilde Heck, die Witwe des langjährigen "Hitparade"-Moderators Dieter Thomas Heck. (ZDF/Sascha Baumann)

„Ein Skandal, dass ich übergangen wurde“

Noch deutlicher wird Gottlieb Wendehals, der befindet, es sei „ein Skandal, dass ich übergangen wurde! Man muss es schon als Bösartigkeit vom ZDF ansehen, mich nicht einzuladen. Die 'Polonäse Blankenese' war 1981 eine Sternstunde der ganzen Sendereihe.“ Graham Bonney („Hey, Little Lady“) empfindet die Jubiläumssendung als einen „Schlag ins Gesicht für alle Schlagerfans“ - „Dem ZDF sage ich: Ihr könnt mich mal!“ Moderater im Ton, aber ebenfalls deutlich in der Sache ist die ebenfalls nicht eingeladene Ireen Sheer, die auf stolze 31 „Hitparaden“-Auftritte zurückblickt: „Wenn ich höre, dass ein Moderator, der so gar nichts mit Schlager am Hut hat, die Jubiläumssendung moderiert und wer da so alles dabei oder nicht dabei ist, frage ich mich, ob den Schlagerfans die Jubiläumssendung gerecht wird.“

ZDF-Sprecher Stefan Unglaube teilte „Bild“ auf Nachfrage mit: „Für die Show musste die Redaktion eine Auswahl treffen. Es sind namhafte Künstler vertreten, die '50 Jahre ZDF-Hitparade' eindrucksvoll repräsentieren.“ Dazu zählen Howard Carpendale, Matthias Reim, Marianne Rosenberg, Heino, Nicole, Bernhard Brink, Michael Holm und Wencke Myhre. Zu Wort kommen auch die ehemaligen Moderatoren Viktor Worms und Uwe Hübner, Regisseur Pit Weyrich und Comedian Atze Schröder.