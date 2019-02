Bela B war am Donnerstagabend in Jan Böhmermanns Sendung "Neo Magazin Royale" zu Gast. (Sebastian Reuter/Getty Images)

Ein Buchstabenrätsel auf der Webseite von Die Ärzte versetzt Fans der Band seit einiger Zeit in Aufruhr: Kündigen Bela B, Farin Urlaub und Rod González darin ihren Abschied an? Immerhin lauten die ersten drei Buchstaben, die sich von dem acht Buchstaben langen Lösungswort bisher aufdecken ließen, „A“, „B“ und „S“.

Die Frage, die Anhänger der „besten Band der Welt“ derzeit so beschäftigt, stellte Jan Böhmermann am Donnerstagabend in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ Ärzte-Drummer Bela B. Doch genau in dem Moment, in dem der Musiker zur Antwort ansetzte, gab es bei ZDFneo „Verbindungsprobleme“: Als Bild und Ton nach fünf Sekunden wieder richtig funktionierten, blickte der Fernsehzuschauer in das geschockte Gesicht von Böhmermanns Sidekick Ralf Kabelka. Ähnlich entsetzt schaute das Studiopublikum drein. Wie es mit den Ärzten weitergeht, bleibt also weiterhin völlig offen.

Die Ärzte sorgen aktuell mit einem kryptischen Buchstabenrätsel für große Unruhe unter den Fans. Geben Bela B (links), Rod González (Mitte) und Farin Urlaub in Kürze ihren "Abschied" bekannt? (Nela König)

Vielleicht können Böhmermanns ZDF-Kollegen Katty Salié und Jo Schück am Freitagabend, 23.00 Uhr, in ihrer Sendung „aspekte“ mehr zu dem Thema herausfinden. Auch dort ist Bela B zu Gast, um über seinen ersten Roman „Scharnow“ zu sprechen, der nächste Woche erscheinen wird.