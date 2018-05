Eingespieltes Team: Front-Affe Donkey mit seinen beiden Sidekicks Diddy beziehungsweise Dixie Kong. (Nintendo)

Um die Switch auf die Schnelle mit hochkarätigem Software-Nachschub zu versorgen, setzt Nintendo nach und nach die Top-Titel seines Wii-U-Portfolios für die Hybrid-Konsole um: Bevor später in diesem Monat die „Hyrule Warriors“ an der Reihe sind, gibt sich Jump&Run-Altstar Donkey Kong die Ehre. Große Überraschungen wie neue Level oder Karten sucht man in der Neuauflage des vier Jahre alten Affentheaters ebenso vergeblich wie technische Neuerungen. Dafür hat Nintendo dem Kokosnuss-harten Hüpfspiel einen ungewöhnlichen Einsteiger-Modus spendiert.

Diese Einstiegshilfe kommt in Form von Donkey Kongs coolem Cousin Funky Kong, der sonst den Ausrüstungs-Shop hütet: Anders als der springfidele Dschungelkönig verlässt sich Funky nicht ausschließlich auf präzise Beinarbeit und muskulöse Arme, um sich durch den Hindernis-gespickten Parcours zu arbeiten. Stattdessen surft er lässig durch die Levels, schwebt Gefahren buchstäblich davon, hat mehr Herzchen in petto und schützt sich mithilfe seines Boards vor spitzen Stacheln. Außerdem kann der sonnenbebrillte Beach-Boy unter Wasser unendlich lange die Luft anhalten, darf anstelle der üblichen drei Gegenstände gleich fünf Objekte mit sich rum schleppen, entkommt Gefahren per Doppelsprung und freut sich im Objekt-Laden über einen saftigen Rabatt - immerhin gehört ihm das Geschäft! Kurzum: Der Typ ist fast eine Art Autopilot ...

Staunen im Vorspann nicht schlecht über die Ankunft der Walross-Armee: Donkey, Dixie, Cranky und Diddy Kong (von links nach rechts). (Nintendo)

Wer möchte, darf den „Funky Kong“-Modus übrigens auch mit Donkey Kong bestreiten: Auf diese Weise gehen die meisten „funky“ Vorteile zwar flöten, aber immerhin umschifft man dabei einen unschönen Nachteil. Denn wer mit Funky spielt, ist auf sich allein gestellt - die Fässer, mit denen man sonst Sidekicks wie Diddy, Dixie oder Großväterchen Cranky Kong aktiviert, sind leer.

Ansonsten gleicht das Switch-„Tropical Freeze“ bis auf den letzten Pixel dem Wii-U-Original: Wieder legt sich der Donkey mit der Bande eines riesigen Wikinger-Walrosses an, das die Jump&Run-Idylle seiner Insel in einen Tiefkühlschrank voller Hindernisse und durchgedrehter Dschungel-Bewohner verwandelt.

Gibt sich die Ehre: Funky Kong. Normalerweise hütet der coole Surfer seinen Ausrüstungs-Shop, aber für die Switch-Neuauflage stürzt er sich in einen eigenen, besonders einfachen Spielmodus. (Nintendo)

Visuell und spielerisch gibt sich der gerade im Original-Modus knüppelharte Insel-Exkurs gewohnt traditionell: Ebenso wie der direkte Vorgänger „Donkey Kong Country Returns“ für Wii und 3DS ist auch „Tropical Freeze“ vor allem für solche Genre-Fans ein willkommenes Fressen, die bereits mit den Super-Nintendo-Klassikern schlaflose Nächte verbrachten. Jump&Run-Traditionalisten, die das Wii-U-Original verpasst haben, kommen um die Anschaffung nicht herum. Schade nur, dass „Tropical Freeze“ im Handheld-Modus keine all zu gute Figur macht: Für das Spiel auf dem kleinen Switch-Screen ist die Affenbande etwas zu klein geraten.