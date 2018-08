Der Asylantrag des Afghanen wurde abgelehnt. (Symbolbild) (Rolf Vennenbernd/dpa)

Ein 18-jähriger Afghane hat in Österreich Asyl beantragt. Er werde in seinem Herkunftsland wegen seiner Homosexualität verfolgt, war seine Begründung. Nun wurde sein Gesuch abgelehnt. Die Begründungen dafür liegen der Wiener Wochenzeitung "Falter" vor und sind zum Teil überraschend.

Unter anderem schreibt das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl in Wien dem Mann, dass "weder Ihr Gang, Ihr Gehabe oder Ihre Bekleidung" darauf hindeuten, dass er homosexuell sein könnte. Was genau die Beamten unter einem homosexuellen Gang verstehen ist in dem Bericht nicht zu finden. In der Begründung heißt es des Weiteren, dass es Auseinandersetzungen mit anderen Zimmergenossen gab. Diese Streits sind keine direkte Begründung für das Ablehnen des Antrags, aber dafür ein weiterer Hinweis auf die Heterosexualität des Mannes. Die Behörde unterstellt ihm demnach "ein Aggressionspotential, das bei einem Homosexuellen nicht zu erwarten wäre." Auch viele Freunde hätte der Asylsuchende nicht, aber "sind Homosexuelle nicht eher gesellig?" fragt die Behörde.

Als einen weiteren Hinweis auf die Heterosexualität gilt eine angebliche Lüge des Asylsuchenden. Der behauptete gegenüber den Beamten, dass er viele nicht homosexuelle Jungs geküsst habe. "Dann hätten Sie furchbare Prügel bezogen. Kein Mann lässt sich von einem anderen Mann küssen, wenn er nicht homosexuell ist", so die Behörde. Daher wurde der Antrag des Mannes abgelehnt.

Dass viele der Gründe klischeebehaftet und voll mit Vorurteilen wirken, scheint offensichtlich. Auf Twitter ist unter anderem auch von "Schwulenfeindlichkeit" die Rede. Der Mann hat gegen die Entscheidung Einspruch eingelegt. (hee)