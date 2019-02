Gehören ebenfalls zu den spielbaren Fraktionen: Dinosaurier-reitende Amazonen. (Paradox / Triumph Studios)

Bereits Mitte 2018 haben die niederländischen Triumph Studios sowie der schwedische Publisher Paradox eine Fortsetzung der traditionsreichen Strategie-Serie „Age of Wonders“ angekündigt, jetzt hat man das Veröffentlichungsdatum bekanntgegeben: Das mit „Planetfall“ untertitelte Spin-Off wird am 6. August dieses Jahres erscheinen und die sonst im Fantasy-Genre beheimatete Serie zwischen den Sternen ansiedeln. Dabei soll der Spieler abenteuerliche Fraktionen wie Dinosaurier-reitende Amazonen, Cyber-Zombies und militante Siedler spielen können, um sie aus einem „Zeitalter der kosmischen Dunkelheit“ zu führen. Gezogen wird Serien-typisch Runde für Runde, das Spielsystem ist deutlich an klassischen Brett- sowie „Pen & Paper“-Strategiespielen orientiert.

Neben der Standard-Edition verspricht Paradox eine Deluxe-Auflage mit allerlei digitalen Extras, um die eigene Spielpartei kosmetisch aufzupeppen oder sie in ein exklusives Bonus-Szenario zu führen. Die Premium-Edition wiederum kommt zusätzlich mit dem „Planetfall“-Season-Pass sowie nicht näher spezifizierten Extra-Inhalten. Alle drei Versionen sind für PC, PS4 und Xbox One angekündigt. „Planetfall“ wird damit der erste Serien-Teil, der auch auf Konsole erscheint.