James Bond (Pierce Brosnan) jagt mit vollem Körper- und Waffeneinsatz einen wahnsinnigen Medienmogul. (TVNOW / 1997 Danjaq, LLC and Eighteen Leasing Corporation)

Die Zeiten ändern sich - und mit ihnen die Helden der Popkultur. Schneller, kantiger, kompromissloser sollte der Bond sein, den nun schon viermal der Brite Daniel Craig verkörperte. Das nächste Bond-Abenteuer „Keine Zeit zu sterben“ soll am 12. November ind en Kinos starten. Craigs Vorgänger Pierce Brosnan war in „Der Morgen stirbt nie“ 1997 zum zweiten Mal James Bond. Doch wie nun in der Wiederholung bei VOX zu sehen ist, fehlt es dem Film streckenweise an Tempo und Spritzigkeit.

Das Thema ist eigentlich aktueller denn je: In „Der Morgen stirbt nie“ hat es 007 mit einem Medienkönig zu tun, der mit Zeitungen, Fernsehsendern und Radiostationen die Meinung der Öffentlichkeit beherrscht. Doch Elliott Carver (Jonathan Pryce) genügt das nicht: Er will einen Krieg zwischen China und Großbritannien entfachen, um darüber exklusiv berichten zu können. Der britische Geheimdienst kommt ihm auf die Spur und schickt 007.

Flexibel in der Partnerwahl: 007 (Pierce Brosnan) mit einem von drei Bond-Girls (Michelle Yeoh). (TVNOW / 1997 Danjaq, LLC and Eighteen Leasing Corporation)

Der vernichtet dann auch einen Gegner, der keiner ist. So sehr sich Pryce auch bemüht, der Figur Gefährlichkeit mit einem Hauch von Wahnsinn zu geben, so schwach ist doch dieser Kontrahent. Man ahnt früh, dass ein gealterter Medienmogul schlecht aussehen wird gegen einen gewohnt kompromisslosen und bestens ausgerüsteten Superagenten.