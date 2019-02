Mit diesem Bild sucht die Polizei nach Ertugal Emeksiz. Vor beinahe 20 Jahren ist der Familienvater aus Melsungen verschwunden. (Polizei/nh)

Der 7. September 1999 war der dunkelste Tag in der Geschichte der Familie Emeksiz. An jenem damaligen Dienstag verschwand Familienvater Ertugul. Seit nunmehr beinahe 20 Jahren fehlt jede Spur von ihm. Familie und Polizei wollen die Hoffnung aber noch nicht aufgeben.

Moderator Rudi Cerne und „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ fragen deshalb: Wo ist Ertugul Emeksiz? In einer neuen Ausgabe des ZDF-Fahndungsklassikers am heutigen Mittwoch, 6. Februar, 20.15 Uhr, wird das rätselhafte Verschwinden des damals 29-Jährigen aus Melsungen im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis thematisiert.

Mit einem vergleichbaren Renault-Kühlfahrzeug war Ertugul Emeksiz zuletzt unterwegs. (Polizei/nh)

Letzte Spur führt nach Frankfurt

Emeksiz arbeitete damals als Verkaufsfahrer bei einem Fleischgroßhändler in Kassel. Am 6. September war er noch für seine Firma unterwegs. Der Melsunger hatte mit seinem Arbeitgeber in Bad Salzuflen ein Kühlfahrzeug abgeholt und nach Kassel gebracht. Vom Firmensitz in Kassel wollte er dann mit dem Wagen nach Melsungen fahren. Er kam jedoch nie zu Hause an.

Die Ermittler stehen vor einem Rätsel: Ohne Spuren zu hinterlassen und ohne Motiv ist der junge Familienvater Ertugul Emeksiz einfach verschwunden. (ZDF / Saskia Pavek)

Erst am 15. September konnte das Renault-Kühlfahrzeug, mit dem Emeksiz unterwegs war, gefunden werden. Der dunkelgrüne Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen LIP-MK 694 war in Frankfurt/Main abgestellt worden. Von dem Familienvater jedoch fehlte jede Spur.

Mögliches Gewaltverbrechen

Rudi Cerne fahndet in einer neuen Ausgabe des ZDF-Fahndungsklassikers "Aktenzeichen XY ... ungelöst" unter anderem nach dem verschwundenen Familienvater Ertugul Emeksiz. (ZDF / Nadine Rupp)

Auch fast 20 Jahre nach dem rätselhaften Verschwinden kann die Polizei ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen. Um endlich Licht in den Fall zu bringen, fragt die Kriminalpolizei Homberg bei „Aktenzeichen“ unter anderem, ob jemand damals das Fahrzeug von Emeksiz gesehen hat? Zudem gibt es eine nähere Personenbeschreibung von Ertugul Emeksiz. Allerdings stammt sie von 1999. Emeksiz ist 1,79 Meter groß, schlank, hat kurzes schwarzes Haar, braune Augen und einen Oberlippenbart. Als er verschwand, trug er schwarze Jeans und ein schwarzes T-Shirt.

Hinweise können Zeugen an die Homberger Kripo unter der Telefonnummer 05681 / 77 40 oder jede andere Polizeidienststelle geben.

Die weiteren Fälle

In der „XY“-Sendung von Cerne werden neben dem Vermisstenfall Emeksiz noch weitere bislang ungelöste Verbrechen behandelt. Darunter sind ein Doppelmord und ein brutaler Überfall. Bei Letzterem genoss ein Ehepaar zunächst noch einen warmen Sommerabend auf der Terrasse. Später im Schlaf wurden es rüde von Räubern geweckt.