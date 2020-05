Die Aktion Mensch fürchtet, dass Menschen mit Behinderung nur als Last gesehen werden (Tom Weller/dpa)

Die Aktion Mensch warnt vor einer Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung während der Corona-Pandemie. Anlass ist der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai. Erstmals wird nur digital für das Thema geworben.

Gerade in der aktuellen Krise zeige sich in vielen Bereichen, dass Inklusion noch nicht

funktioniere und Barrierefreiheit nicht mitgedacht werde. „Die Corona-Pandemie offenbart viele Schwachstellen beim Thema Inklusion. Gleichberechtigte Teilhabe und Barrierefreiheit dürfen gerade in einer gesellschaftlichen Ausnahmesituation nicht in den Hintergrund treten“, sagt Christina Marx, Leiterin der Aufklärung bei der Aktion Mensch.

Vorhandene Missstände bei der Umsetzung von Inklusion würden durch die aktuelle Situation zum Teil sogar verstärkt. Informationen über das Virus seien oft nicht barrierefrei: Sie würden nicht in Gebärdensprache oder leichter Sprache bereitgestellt. Deshalb hat die Aktion Mensch eine Plattform eingerichtet, auf der diese Informationen gebündelt werden.

Die Sozialorganisation erkennt auch soziale Probleme: Die Diskussion über die Isolierung von Risikogruppen, zu denen Menschen mit Behinderung häufig gehören, könne zu einer zunehmenden Ausgrenzung und Diskriminierung führen. Wenn Menschen mit Behinderung nicht als vollwertige produktive Mitglieder der Gesellschaft, sondern als vorwiegend schutzbedürftige „Kranke“ gesehen werden. Das widerspreche „allen Prinzipien der Inklusion und selbstbestimmter Teilhabe“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Außerdem prangert die Aktion Mensch fehlende Schutzausrüstung für Assistenz- und Pflegekräfte an und macht sich für ein baldiges Ende des Homeschoolings für Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf stark.

Am 5. Mai unterstützt die Aktion Mensch regelmäßig hunderte von Vereinen und

Organisationen bei der Umsetzung von Aktionen im öffentlichen Raum – diesmal unter

dem Motto „Inklusion von Anfang an. Jetzt geht’s los. Mit Dir!“. In diesem Jahr

können diese Aktivitäten, die von Begegnungen und Gesprächen geprägt sind,

aufgrund der Corona-Pandemie erstmals seit 1992 nicht vor Ort stattfinden. Die Aktion Mensch bietet daher jetzt auf ihrer Website digitale Materialien rund um den 5. Mai an – zum Beispiel Tipps für eine erfolgreiche Online-Aktion.