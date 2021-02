Feurig, dickköpfig und bärenstark: Der Halbdämon Hellboy kehrt mit der Free-TV-Premiere "Call of Darkness" zurück. (TVNOW / 2019 Summit Entertainment , LLC.)

Klassiker werden neu aufgelegt, und angestaubte Stoffe bekommen einen frischen Anstrich: Seit vielen Jahren grassiert in Hollywood ein zügelloser Wiederverwertungswahn. Weil bekannte Marken und Figuren bereits eine Anhängerschaft haben, darf man - so die Logik der Studiobosse - auf ansehnliche Zuschauerzahlen hoffen. Abermals durch den Fleischwolf gedreht wurde auch der halbdämonische feuerrote Comic-Held Hellboy: Mit „Hellboy - Call of Darkness“ stellte Regisseur Neil Marshall („The Descent - Abgrund des Grauens“) alles wieder auf Anfang. RTL zeigt das trashige Fantasyspektakel als Free-TV-Premiere.

Oscar-Preisträger Guillermo del Toro („Shape of Water - Das Flüstern des Wassers“) spendierte dem gehörnten Halbdämon bereits 2004 und 2008 zwei Leinwandauftritte. 2019 legte also Neil Marshall nach. Sein Film schickt den in der Neuauflage von David Harbour („Stranger Things“) gespielten Titelhelden (bei del Toro übernahm Ron Perlman die Rolle) in den Kampf gegen eine Hexe: Nimue (gespielt von Milla Jovovich) war einst im Mittelalter besiegt und zerstückelt worden.

Nur gemeinsam sind wir stark: Hellboy (David Harbour, Mitte) zieht mit der Seherin Alice Monaghan (Sasha Lane) und dem Spezialagenten Ben Daimio (Daniel Dae Kim) in den Kampf. (TVNOW / 2019 Summit Entertainment , LLC.)

Doch damit die böse Zauberin so schnell wie möglich wiederauferstehen kann, trägt ein Monster nun ihre sorgsam versteckten Körperteile zusammen. Als Nimue wieder zum Leben erweckt ist, kennt sie nur ein Ziel: die Zerstörung der Welt. Gemeinsam mit seinem Ziehvater Trevor Bruttenholm (Ian McShane), der Seherin Alice Monaghan (Sasha Lane) und dem Spezialagenten Ben Daimio (Daniel Dae Kim) will Hellboy die Hexe aufhalten.

Gewaltorgie ohne Sinn und Verstand

Die böse Hexe Nimue (Milla Jovovich) in ihrer ganzen dämonischen Pracht. (TVNOW / 2019 Summit Entertainment , LLC.)

Die schon auf dem Papier reichlich krude klingende Handlung des Films speist sich aus verschiedenen Bänden der zugrundeliegenden Comic-Bücher von Mike Mignola. Diese unterschiedlichen Motive - es tauchen auch Merlin und König Artus auf - wurden leider ziemlich lieblos aneinandergeklatscht. Das Erscheinen der jungen Seherin Alice, die lange Zeit wie eine Füllfigur wirkt, ist seltsam willkürlich. Und die innere Reise des hünenhaften Hellboy, dessen Ursprungsgeschichte Regisseur Marshall und Drehbuchautor Andrew Cosby („Eureka - Die geheime Stadt“) neu aufrollen, bleibt in Ansätzen stecken. Hellboy leidet darunter, von den Menschen als Freak und Monster abgestempelt zu werden - wirkliche charakterliche Tiefe erhält seine Figur aber nicht.

Für kräftiges Augenrollen sorgen auch - zumindest in der deutschen Synchronfassung - die pseudocoolen Sprüche und vermeintlich lässigen Dialoge, die in „Hellboy“ am laufenden Band abgefeuert werden. Überzeugende Arbeit liefern immerhin die Maskenbildner ab, die einige schaurig-bizarre Monstergestalten erschaffen haben.

Hellboy (David Harbour) will die böse Hexe Nimue um jeden Preis aufhalten. (TVNOW / 2019 Summit Entertainment , LLC.)

Beachtlich ist in jedem Fall, mit welcher Vehemenz der horrorerprobte Regisseur Neil Marshall sein häufig trashiges Fantasy-Spektakel in blutige Metzel-Gefilde treibt. Die drastischen Gewaltdarstellungen, für die der Film merkwürdigerweise eine FSK-16-Freigabe ergattern konnte, heben die Neuverfilmung von den ersten beiden „Hellboy“-Filmen ab. Ein Vorzug ist das aber keineswegs.