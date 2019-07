Jochen Schweizer will den "Traumjob" vergeben - aber nicht viele wollen das sehen. (ProSieben)

Quotenalbtraum im Sommer: Jochen Schweizers Sendung „Der Traumjob“ droht für ProSieben zum großen Hauptabend-Problem zu werden. Am Dienstag schalteten nur noch 390.000 Zuschauer in der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen die Sendung ein, in welcher der 62-jährige Selfmade-Unternehmer einen Geschätsführer für eines seiner Unternehmen sucht. Mit einem Marktanteil von nur 5,2 Prozent stürzt die Recruiting-Show im Vergleich zur ohnehin schon schwachen Startwoche gehörig ab. Die Premiere lief mit 7,9 Prozent Marktanteil (bei einem ProSieben-Durchschnitt von 9,9 Prozent) und 590.000 Zuschauern in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen alles andere als erfolgreich.

Insgesamt lag der Marktanteil von Schweizers Format bei desaströsen 2,5 Prozent und 680.000 Zuschauern. Damit landete die Sendung am Dienstagabend sogar noch hinter Sendern wie kabel eins. Zum Vergleich: Demgegenüber verzeichnete RTL am Dienstag mit der finalen Folge der Serie „Nachtschwestern“ 12,4 Prozent Marktanteil.

Jochen Schweizers "Der Traumjob" droht in Sachen Quote tiefer und tiefer zu sinken. (ProSieben)

Fraglich ist, wie ProSieben mit den weiteren produzierten Ausgaben der Reihe verfahren will. „Der Traumjob - bei Jochen Schweizer“ ist auf sechs Folgen ausgelegt, bis zum Finale am Dienstag, 13.08., stehen also nicht weniger als vier Episoden aus.