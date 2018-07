Alexander Bommes weiß, wie in der Show-Unterhaltung im ARD-Samstagabendprogramm der Hase läuft. (NDR / Uwe Ernst)

Eigentlich ist für Oberförster Alexander Bommes das natürliche Revier der ARD-Vorabend. Doch für die Marathon-Sommerausgabe, in der er Prominente zum Schwitzen bringen möchte, darf die Quiz-Sendung „Gefragt - gejagt“ mal wieder zur großen Show werden. Sportfachmann Bommes darf sich in der charmant-geistreichen Familienunterhaltung am Samstagabend ausprobieren. In der dreistündigen Spezial-Hetzjagd müssen sich nicht weniger als 16 aus der Unterhaltungswelt bekannte Persönlichkeiten dem beeindruckend unerschütterbaren Fachwissen der sogenannten „Jäger“, einer Riege von selbsternannten „Besserwissern“, stellen. Auf den Halali-Hornstoß hören diesmal unter anderem die Schauspielerinnen Anna Thalbach, Ann-Kathrin Kramer, Meret Becker und Christine Neubauer, auch die Sportler Matthias Steiner, Lars Riedel, Ex-Fußball-Legende Mario Basler sowie der Bodybuilder und Hollywood-Star Ralf Möller sind mit von der Partie.

Außerdem wirken in der vom NDR fürs ARD-Hauptprogramm produzierten Show unter anderem Joachim Llambi, Starköchin Sarah Wiener, Jimi Blue Ochsenknecht, Lilo Wanders und Comedy-Moderator Thomas Hermanns mit. Eine höhere Promi-Dichte findet man heutzutage im deutschen TV wohl kaum.