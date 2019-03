Dunja Hayali entlarvte auf Twitter einen Fake der besonderen Art im "ZDF-Morgenmagazin". (ZDF / Thomas Ernst)

„Fake-News“ oder „Lügenpresse“ heißt es aus bestimmten Kreisen oft mit Blick auf die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen. Als eines der beliebtesten Ziele für derlei Anfeindungen erwies sich in den letzten Jahren ZDF-Journalistin Dunja Hayali. Erst kürzlich wurde sie in der laufenden Sendung von einer Frau attackiert. Doch ausgerechnet die „Morgenmagazin“-Moderatorin deckte nun eine tatsächliche Mogelpackung in ihrem Magazin auf: „Ja, ich gestehe: wir faken im #zdfmoma“, schrieb die 44-Jährige auf Twitter.

Weiter hieß es in dem Tweet: „Aber nur was die 'größe' anbelangt“. Angehängt ist ein Bild aus der aktuellen Sendung, auf dem Hayali mit AfD-Frau Alice Weidel im Gespräch am MoMa-Pult zu sehen ist. Markiert wurde dabei das so genannte „Fake“: Die Moderatorin steht dank einer kleinen Plattform etwas erhöht und wirkt im TV daher größer, als sie eigentlich ist. Die Twitter-User kommentierten fleißig - und augenzwinkernd: „Bei der körperlichen Größe ist Schummeln auch mal erlaubt. Bei der menschlichen Größe ist es nicht notwendig.“