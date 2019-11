Alicia Keys wird erneut Gastgeberin bei den Grammy-Awards. (Shaun Botterill/Getty Images)

Vielen galt sie als eine der besten Gastgeberinnen aller Zeiten - nun kehrt Alicia Keys als Host der Grammys zurück. Wie schon im vergangenen Jahr moderiert die Popsängerin die wichtigsten Musik-Awards des Jahres. „Erst dachte ich, es wäre eine einmalige Sache - aber als ich die Gelegenheit bekam, wieder Host zu sein, stellte sich die Frage gar nicht“, sagte die 38-Jährige laut „Billboard“. Die Tätigkeit als Gastgeberin im letzten Jahr sei „eine sehr starke Erfahrung für mich gewesen. Ich fühlte die Liebe, nicht nur im Saal, sondern rund um die Welt. Für mich bestätigte sich damit die heilende und vereinende Kraft der Musik.“

Als Gastgeberin der 62. Grammy-Awards, die am 26. Januar 2020 in Los Angeles verliehen werden, ist Keys damit erst die dritte Frau nach Ellen DeGeneres und Rosie O'Donnell, die ein zweites Mal die Verleihung präsentiert. Alicia Keys selbst wurde in ihrer Karriere mit insgesamt 15 Grammys ausgezeichnet. Die Nominierten für 2020 werden am 20. November bekanntgegeben.