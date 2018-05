DJ Koze - Knock Knock

Stefan Kozalla hat viel gefeiert in seinem Leben. Vor allem im legendären Hamburger Golden Pudel Club. Und das ist schon ok. Denn gleichzeitig hat er so vielen Menschen kurze, sich in Intervallen verstärkende Glücksmomente beschert, dass ihm jeder Rausch dieser Welt vergönnt ist. Aber Stefan Kozalla ist kein Messias, und der Zwillingsbruder von Jesus ist er auch nicht. Er ist DJ und Produzent, wahrscheinlich sogar einer der besten in Deutschland. Als DJ Koze veröffentlicht er elektronische Musik, die House sein kann, aber es nicht sein muss. Musik, die auch HipHop, Soul, Funk und starke Stimmen von starken Frauen integriert. Mittlerweile ist Koze 46 Jahre alt. Seine ehemalige HipHop-Combo Fischmob hat er vor 20 Jahren beerdigt und elektronische Musik seitdem durchexerziert und -experimentiert. Jetzt veröffentlicht er sein neues Album „Knock Knock“.

Vor einiger Zeit hat er sich eine Meditations-App heruntergeladen. Eine Stimme, die einem Typen namens Andy gehört, bringt ihm die totale Entspannung. Das steht jedenfalls in einem Porträt über Koze in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Es stellt sich die Frage, warum er überhaupt irgendeinen Andy braucht, um runterzufahren. Immerhin ist sein Album „Knock Knock“ doch eine komplexe Entspannungskur.

DJ Koze kommt immer ein wenig schräg rüber, aber irre wirkt er keinesfalls - auch nicht auf seinem neuen Album "Knock Knock". (Gepa Hinrichsen)

Koze schafft es, vertrackte Musik zu produzieren, die gar nicht vertrackt klingt, sondern einladend und für jeden verständlich. Er zieht Strippen, lenkt Gastsänger und Gastsängerinnen wie Sophia Kennedy oder Jose Gonzalez erst in die eine, dann in die andere Richtung. Er manipuliert Stimmen, sorgt dafür, dass sich Soundfetzen gegenseitig überlappen, Worte abgeschnitten werden, Klänge in die Melodie reingrätschen und sie aufspalten. Aber diesem Marionettenspiel haftet nichts Irres an. Es wirkt virtuos.

Die Grooves halten alles zusammen. Mal muss getanzt werden, weil das Tempo sich erhöht und die Kick-Drums ein wenig stampfen und man mitstampfen will zu diesem einnehmenden House-Sound. Doch plötzlich werden die HipHop-Einflüsse wieder sichtbar. Das Tempo veringert sich. „Knock Knock“, wer ist da? Die Ruhe! Dann singt Sophie Kennedy auf dem Song „Drone Me Up, Flashy“: „In einer Stadt, in einem Haus, auf einer Treppe, ruhst du dich aus“. Im Hintergrund bäumen sich die Sounds auf, alles ist voll, alles ist laut. Doch trotz dieser pompösen Frickelei fühlt sich „Knock Knock“ die ganze Zeit über an, wie eben jenes Ausruhen auf einer Treppe.