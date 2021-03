Könnten Dummys reden, sie würden folgendes empfehlen: Das Anlegen des Sicherheitsgurtes gehört zum Pflichtprogramm. Und dabei spielt es keine Rolle, auf welchem Platz die Insassen gleich welcher Größe sitzen. (Volvo)

Sicherheitssysteme gibt es in modernen Autos viele – die Hauptrolle beim Insassenschutz spielt laut Experten mit dem Dreipunktgurt aber nach wie vor eine Art Veteran. Seit 1959 ist er im Dienst und hat, auch wenn der Start mühsam war, bis heute unzählige Leben gerettet.

Als es 1985 beim Deutschen Patentamt darum ging, mal zu überlegen, welche acht Erfindungen der Menschheit innerhalb der 100 Jahre zuvor den größten Nutzen gebracht haben könnten, da landeten die Experten in Sachen Erfindungen ziemlich schnell auch bei einem an sich recht unscheinbaren Ding: dem Sicherheitsgurt. Der verrichtet in Autos nun seit mehr als 60 Jahren seinen Dienst – und darf für sich in Anspruch nehmen, in dieser Zeit unzählige Menschenleben gerettet zu haben. Doch so selbstverständlich für die meisten Menschen der Griff über die Schulter zum Gurthalter geworden ist, so schwer hatte es das Rückhaltesystem in seinen Anfangstagen.

Erst das Bußgeld ließ die Gurtmuffeligkeit sinken

„Klick – erst gurten, dann starten“! Mit solchen und ähnlichen Slogans warben das Bundesverkehrsministerium und Organisationen wie der Deutsche Verkehrssicherheitsrat einst für die Nutzung des Dreipunktgurts. Denn als ab Januar 1974 in Deutschland alle Neuwagen verpflichtend mit einem Dreipunktgurtsystem ausgerüstet sein mussten und 1976 dann die Gurtpflicht eingeführt wurde, reagierten viele Bundesbürger noch zurückhaltend bis abweisend darauf. Einige sahen ihre persönliche Freiheit eingeschränkt, andere die weibliche Brust gefährdet – und viele Kritiker des Gurts bezweifelten schlicht dessen Beitrag zu mehr Sicherheit.

Dementsprechend dauerte es verhältnismäßig lange, bis der Gurt von Deutschlands Autofahrern akzeptiert und durchgängig benutzt wurde. Der Weg zur Einsicht führte dabei auch über die Furcht vor Sanktionen: Denn erst das im August 1984 eingeführte Bußgeld von 40 Mark für Gurtmuffel ließ die Anschnallquote von rund 60 auf über 90 Prozent ansteigen.

Inzwischen haben Statistiker die Skeptiker eines Besseren belehrt. Denn der im August 1958 vom schwedischen Ingenieur Nils Ivar Bohlin zum Patent angemeldete Dreipunktgurt (der dann 1959 bei Volvo Markteinführung feierte) hat großen Anteil daran, dass die Zahl der Verkehrstoten beständig gesunken ist.

Die Premiere: Im Volvo PV 544 kam 1959 erstmals ein System mit Dreipunktgurt im Auto zum Einsatz. (Volvo)

So kamen amtlichen Zahlen zufolge Anfang der 1970er Jahre hierzulande noch mehr als 20.000 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben – im vergangenen Jahr waren es rund 3050.

In diesem Zeitraum hielten zwar auch weitere Sicherheitsausstattungen wie der Airbag Einzug in die Autos, doch nach Ansicht von Experten kommt dem Sicherheitsgurt der wichtigste Beitrag zur Verminderung der Zahl der Verkehrstoten zu.

Airbags sind gut – doch nur mit Gurt richtig wirksam

Das haben auch Crash-Tests unter anderem des ADAC immer wieder mehr als deutlich gemacht. Bei einem Verkehrsunfall ohne Gurt verändert sich das Verletzungsbild für die Autoinsassen dramatisch: Die Airbags allein können die vorderen Insassen nicht zurückhalten, ihre Knie und Oberschenkel prallen gegen Armaturenbrett und Lenksäule, beide Insassen durchschlagen den Airbag mit Brust und Kopf. Es kommt demnach auch zu Kollisionen mit Frontscheibe und Dachhimmel. Nach dem Anprall des Fahrzeuges schleudern die Insassen unkontrolliert zurück und stoßen mit den Köpfen aneinander. Vor allem für den Fahrer bestehe durch das Lenkrad das Risiko lebensgefährlicher Verletzungen an Brust und Kopf.

Da tut schon der Anblick weh: Crashtests verdeutlichen, was geschieht, wenn Insassen auf das Anlegen des Sicherheitsgurtes verzichten. (Guido Kirchner/DPA)

Und selbst wenn Menschen einen solchen Unfall ohne Gurt überleben sollten: Eine langwierige bis dauerhafte Schädigung der unteren Extremitäten bis hin zur Hüfte für beide Insassen eine sehr wahrscheinliche Unfallfolge, betonen die Auswerter der Crash-Tests. Für sie ist klar, dass der Sicherheitsgurt der Lebensretter Nummer eins ist. Denn schon bei Unfällen mit 30 km/h leben Autoinsassen unangeschnallt gefährlich. Ein Aufprall mit diesem Tempo habe ähnliche Folgen wie ein Sturz aus vier Metern Höhe, verdeutlichen Fachleute.

Vor diesem Hintergrund erscheint es Verkehrssicherheitsexperten umso unverständlicher, dass es immer noch zu viele Autofahrer und Fahrzeugpassagiere gibt, die sich dem Sicherheitsgurt verweigern – sei es nun aus Faulheit, Vergesslich- oder Nachlässigkeit.

Auf kurzen Strecken braucht es keinen Gurt? Von wegen!

Und auch der pure Leichtsinn spielt eine Rolle: So ergab eine Online-Befragung der Unfallforschung der Versicherer, dass zahlreiche Fahrer nicht gurten, weil sie meinen, das Prozedere lohne sich bei kurzen Strecken ja ohnehin nicht.

Auf dem zweiten Platz landete die Begründung der Gurtmuffel, man sei „in Eile“ gewesen. Bei den Beifahrern dominierten die Angaben „Vergesslichkeit“ sowie der Umstand, dass der Gurt zu unbequem sei oder nicht gut ­passe. Wie fatal sich solche ­Ignoranz für den Einzelnen auswirken kann, belegen Unfallforschung und, siehe oben, Crash-Tests.

Deshalb fordern Sicherheitsexperten, dass die sogenannten Gurtwarner, die optisch und akustisch ans Anschnallen erinnern, auf allen Plätzen im Auto eingebaut sein sollten – auch auf den rückwärtigen. Denn ein nicht angeschnallter Heck­passagier kann schnell nicht nur das eigene Leben gefährden, sondern auch das anderer ­Fahrzeuginsassen, wenn er bei einem Unfall ungehindert durch das Wageninnere schleudern und seine Mitfahrer mit dem eigenen Körper förmlich erschlagen kann.

Als der Insassenschutz noch in den Kinderschuhen steckte: ein frühes Gurtwarnsystem des Zulieferers Hella mit optischer Anzeige im Cockpit. (Hella Pressebild)

Eine weitere Folge ihrer Gurtmuffeligkeit verlieren nicht angeschnallte Autofahrer offenbar auch nur allzu leicht aus dem Blick: Vor und bei einem Unfall nicht festgegurtet zu sein, kann teuer werden. Das Bußgeld von aktuell 30 Euro, das bei Nichtbeachtung der Gurtpflicht fällig wird, dürfte in einem solchen Fall noch das kleinste Übel sein.

Deutlich schmerzhafter – nicht nur körperlich, sondern auch finanziell – kann ein Unfall werden, wenn der Versicherer den Fahrer für Folgen von nicht angelegten Sicherheitsgurten in Mithaftung nimmt. Dann können hohe Krankenhaus- und Therapie­kosten ins Haus stehen, eventuell sogar lebenslange Rentenansprüche.