Carolin Kebekus führt durch den launigen Comedy-Abend, den RTL erstmalig live ausstrahlt - und gegen den "Tatort" ins Quotenrennen schickt. (MG RTL D / Willi Weber)

Es ist das alljährliche Gipfeltreffen der Humor-Zunft in der deutschen Unterhaltungsbranche. Und diesmal überträgt RTL die Gala „Der Deutsche Comedypreis 2018“ sogar erstmals live. So soll die Spannung steigen und verhindert werden, dass schon im Vorfeld die wichtigsten Preisträger in der Presse kursierten. Wer auf die kesse Ausnahmekünstlerin Carolin Kebukus wettet, dürfte nicht falsch liegen: Immerhin ist sie nicht nur Moderatorin der Live-Show, sondern selbst gleich dreimal nominiert: in der mittlerweile geschlechtsneutralen Kategorie „Beste Komikerin/Bester Komikerin“, in der Rubrik „Permanent Panne“ und für ihr Solo-Programm und ihre ARD-Sendung „PussyTerror TV“.

Ebenfalls gleich drei Chancen auf eine Trophäe hat Luke Mockridge - darunter ist die Nominierung für seine Comedy-Show „LUKE - Die Woche und ich“ allerdings die einzige Chance für SAT.1, diesmal in den Kölner Brainpool Studios einen Preis zu gewinnen. Bei der Vorauswahl macht sich diesmal eine starke öffentlich-rechtliche Präsenz bemerkbar. In mehreren Kategorien wurden die Privaten gar nicht berücksichtigt: Als beste Parodie-/Sketch-Show wurden etwa „Trixie Wonderland - Weihnachten mit Trixie Dörfel“ aus Olli Dittrichs „TV-Zyklus“, zu sehen in der ARD, „Kroymann“ (ARD/Radio Bremen) sowie „Sketch History“ (ZDF) nominiert. Im Bereich „Beste Satire-Show“ dominiert neben „extra 3“ vom NDR völlig das ZDF.

Mario Barth ist ein bekanntes RTL-Gesicht. Natürlich geht auch er bei dem Comedypreis ins Rennen - nominiert für seine Show "Mario Barth räumt auf". (MG RTL D / Sebastian Drüen)

Verliehen wird die begehrte Trophäe in diesem Jahr in elf Kategorien. 2001 flimmerte übrigens das erste Mal eine große Comedy-Preis-Gala über die Bildschirme. In diesem Jahr - in der 18. Auflage - wird das Kräftemessen „erwachsen“. Mehr oder weniger zumindest.