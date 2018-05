Papst Franziskus spricht während eines Treffens mit chilenischen Bischöfen, in der Vatikanbasilika St. Johann neben Bischof Angelo De Donatis. Nach den Missbrauchsskandal in Chile hat das Kirchenoberhaupt die Bischöfe zum Rapport nach Rom bestellt. (dpa)

Das teilte die Bischofskonferenz nach einem Treffen den Geistlichen mit Papst Franziskus am Freitag in Rom mit. Zuvor hatte das katholische Kirchenoberhaupt Maßnahmen zur Aufarbeitung des jüngsten Missbrauchsskandals der chilenischen Kirche angekündigt.

In Chile sollen Sexualdelikte des früheren Pfarrers und Priesterausbilders Fernando Karadima jahrelang von der Kirche gedeckt worden sein. Vor allem Bischof Juan Barros soll ihn in Schutz genommen haben. Noch im Januar hatte Franziskus bei seinem Besuch in Chile die Beschuldigungen gegen Barros harsch zurückgewiesen. Später entschuldigte er sich für seine Wortwahl und leitete neue Ermittlungen zu dem Skandal ein. (dpa)