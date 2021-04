Pünktlich zu seinem 60. Geburtstag am 6. Mai würdigt kabel eins George Clooney am Mittwoch, 5. Mai, gleich zweifach und zeigt zuerst den dritten Teil der beliebten "Ocean's"-Reihe und im Anschluss dann "Die George Clooney Story". (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Glaubt man Regisseur Steven Soderbergh, dann drehte er die gesamte „Ocean's“-Reihe nur aus einem einzigen Grund: um das nötige Kleingeld für seine unkommerziellen, ambitionierteren Filmprojekte zu erwirtschaften. In der Tat: Die stilvollendeten und leichtfüßigen Gaunerstücke um den Casinodieb Danny Ocean (George Clooney) erwiesen sich allesamt als eine sichere Bank - allein in Deutschland spielte „Ocean's 13“ 2007 satte 12,5 Millionen Euro ein. kabel eins wiederholt den Edelgangsterstreifen jetzt zur Primetime - pünktlich am Vorabend zu Clooneys 60. Geburtstag.

Der großartige, aber hier etwas unterforderte Al Pacino verkörpert den größenwahnsinnigen Kasino-Mogul Willy Bank mit perfektem Pokerface. Sein neues, superschickes Spieletablissement für Kunden, die auch mal siebenstellig setzen, soll alles bisher Dagewesene in Las Vegas überstrahlen. Doch der schmierige Superbösewicht macht sich Feinde, womit das dritte Abenteuer mit einer neuen Note aufwartet: Bei diesem Coup geht es nicht um persönliche Bereicherung, sondern um Freundschaft und Rache.

Wie top gekleidete Hühner auf der Stange: Der harte Kern der "Ocean's 13" plant das nächste große Ding, von links: Matt Damon, George Clooney und Brad Pitt. (kabel eins/TM & Warner Bros.)

Im Anschluss: „Die George Clooney Story“

Steven Soderberghs Bilder wirken glatt und rundum perfekt wie die Anzüge der Strahlemänner Brad Pitt und George Clooney. Die beiden Hauptdarsteller feiern und ironisieren sich und ihr Privatleben zur Freude des Publikums in dem unverbindlich unterhaltsamen Starvehikel aufs Beste. Leichte amerikanische Unterhaltung also, aber auch das ist eine Kunst, Mr. Soderbergh.

Der skrupellose Casino-Mogul Willy Bank (Al Pacino) hat Danny Oceans Freund und Mentor Reuben Tishkoff übers Ohr gehauen - ein folgenschwerer Fehler. (kabel eins/TM & Warner Bros.)

Im Anschluss an den Film, um 22.55 Uhr, gewährt kabel eins in „Die George Clooney Story“ einen Einblick in das Leben von Hollywood-Legende Clooney, der nach der „Ocean's“-Reihe auch mit Rollen in Blockbustern wie „The American“ und „Gravity“ enorme Erfolge feierte und am 6. Mai sein 60. Lebensjahr vollendet.