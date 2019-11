Welche Höhepunkte der musikalischen Unterhaltung hatte das Jahr zu bieten? Oliver Geissen blickt auf 2019 zurück. (MG RTL D / Stefan Gregorowius)

Ein weiteres Mal klärt Oliver Geissen zum Ende eines Jahres mit seiner „Ultimativen Chart Show“ darüber auf, was in den letzten Monaten musikalisch wichtig war. Der Gastgeber der langlebigsten RTL-Show krönt die „Hits 2019“. In gewohnt zuverlässiger Countdown-Manier listet er aber nicht nur die 25 größten Single-Hits und die 25 erfolgreichsten Alben des Jahres auf. Er will zudem beantworten, wie sich die deutschen Künstler wie Sarah Connor oder Udo Lindenberg im internationalen Vergleich geschlagen haben.

Neben der Musik, die den breitesten Rahmen einnimmt, zeigt Geissen auch die erfolgreichsten Filme des Kinojahres und wärmt mit reger Anteilnahme seiner Gäste wie den Ehrlich Brothers, den Pahde-Zwillingen Cheyenne und Valentina sowie Unterhaltungs-Allrounder Giovanni Zarrella die ein oder andere Klatschgeschichte aus der Promi-Welt auf.

Er kürt ein weiteres Mal die Hits des Jahres: Oliver Geissen. (MG RTL D / Stefan Gregorowius)

In der mehr als dreistündigen Show, die bis Mitternacht die „Hits des Jahres“ kürt, dürfen die Auftritte namhafter Musiker nicht fehlen. Auf der Bühne sind unter anderem zu sehen: Peter Maffay, der dieses Jahr sein 19. Nummer-eins-Album veröffentlichte, Schlagersängerin Andrea Berg, Pop-Newcomer Wincent Weiss und DJ Ötzi, der in diesem Jahr sein „20-jähriges“ Jubiläum gefeiert hat.