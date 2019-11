Olli Dittrich präsentiert diesmal "Frust - Das Magazin". (2017 Getty Images/Andreas Rentz)

Weihnachten im Fernsehen bedeutet nicht nur Blockbuster und Jahreswechselshows, sondern mittlerweile in guter Tradition auch, dass Olli Dittrich eine neue Folge seiner Fernseh-Persiflagen veröffentlicht. Widmete sich der Entertainer und Satiriker anfangs klassischen Talkshow-, Frühstücks- und Reportageformaten, stand in den letzten beiden Jahren seine fiktive Figur „Trixie Dörfel“ im Mittelpunkt - jene „prominente“ Volksmusikerin also, für deren Darstellung der 63-Jährige in diesem Jahr den deutschen Comedy-Preis erhielt. Die Promi-Schiene fährt Dittrich auch im aktuellen zehnten Teil des „TV-Zyklus“, den das Erste am Donnerstag, 19. Dezember, um 23.45 Uhr, ausstrahlt.

Unter dem Titel „Frust - Das Magazin“ nimmt sich Dittrich, der alle Rollen selbst spielt, in diesem Jahr der berüchtigten „Promi-Verehrungs-Magazine“ an. Dabei gibt es auch ein Wiedersehen mit einem bekannten Gesicht: Als Moderator Sören Lorenz, der 2013 schon „FF - Das Frühstücksfernsehen“ präsentierte, reüssiert Dittrich auch in seinem als „Human-Interest-Format“ vorgestellten Starmagazin. Nach - augenzwinkernden - Angaben des produzierenden WDR erwartet die Zuschauer „ein klassisches Magazin am Puls der Zeit, das in ungeschönten Reportagen den Finger in die zeitgeistliche Wunde legt“. Dabei stünden Menschen im Mittelpunkt „die nicht immer nur auf der Sonnenseite des Lebens stehen“. „Frust“ möchte „die Schicksale bekannter und unbekannter Personen aus unserer aller Mitte“ zeigen.

In den letzten Jahren spielte Olli Dittrich die Diva Trixie Dörfel (rechts) - und empfing dabei Stars wie Stefanie Hertel. (WDR / Beba Lindhorst)

Wer Dittrich kennt, weiß, was das heißt: Unter anderem nämlich eine investigative Reportage über einen Tierfilmer, der als Hochstapler enttarnt wurde, ein Porträt des Boxers Butsche Roni, der eine neue Sportart erfand und damit fast bei Olympia gelandet wäre, oder auch ein Kinotipp zum Biopic „Fischers Netz“ über den deutschen WLAN-Erfinder Winfried Fischer. Als wäre das nicht genug, empfängt Dittrich als Sören Lorenz noch den Studiogast Dr. Gregor Holtz (ebenfalls Dittrich) , der sich als „Fundamentalmediziner“ Fragen widmet wie: „Kann man durch bewussteres Ausatmen das Klima retten?“