In Thailand sind laut ARD und ZDF alle Spieler der Fußball-Jugendmannschaft und ihr Betreuer aus der überfluteten Höhle gerettet worden. Sie wurden von Spezialtauchern am Dienstag in einer mehrstündigen Aktion ins Freie gebracht.

Die Rettungsaktion hatte am Dienstag um 10.08 Uhr Ortszeit (05.08 Uhr MESZ) begonnen. (dpa/var)

++ Diese Meldung wurde um 13.59 Uhr aktualisiert. ++