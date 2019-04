"Stay Around" ist ein erstes posthumes Album J. J. Cales - veröffentlicht knapp sechs Jahre nach seinem Tod. (Because Music)

J. J. Cale galt stets als der „Lieblingskünstler deiner Lieblingskünstler“. Mit den eigenen Veröffentlichungen allzeit unter dem Radar fliegend, stieg John Weldon „J. J.“ Cales Bekanntheitsgrad mit jeder neuen positiven Erwähnung berühmterer Kollegen. Beck outete sich immer wieder als Fan, Neil Young genauso. Dutzende, von Johnny Cash bis Lynyrd Skynyrd, coverten seine Songs. Und da wäre noch Eric Clapton: Dessen Neuauflagen der Cale-Songs „After Midnight“ (1966) und „Cocaine“ (1977) sind Meilensteine einer Weltkarriere.

2008 brachten Cale und Clapton das gemeinsame, Grammy-prämierte Album „The Road To Escondido“ heraus. 2014 schließlich veranlasste Clapton den ebenfalls erfolgreichen Album-Nachruf „The Breeze: An Appreciation of JJ Cale“. Ein Jahr zuvor war sein Freund und Vorbild aus Oklahoma nach einem Herzinfarkt verstorben. Mit „Stay Around“ erscheint nun ein erstes posthumes Album von J. J. Cale mit bisher unbekannten Liedern.

J. J. Cale suchte nie das große Rampenlicht. Mitmusiker und Freunde wie Eric Clapton sorgten allerdings dafür, dass er so schnell nicht vergessen sein wird. (Stephane Sednaoui)

Diesmal zeichnet allerdings nicht Clapton für die Reminiszenz verantwortlich. Vielmehr ist es Cales Witwe und einstige Mitmusikerin Christine Lakeland, die den Nachlass des mit 74 Jahren verstorbenen Songwriters durchkämmte. Den möglichen Vorwurf, sie würde bewusst nie veröffentlichte Stücke nun zu Geld machen wollen, wehrte Lakeland schon im Vorfeld ab: Es sei gängige Praxis bei ihrem Mann gewesen, seine Alben mit teils über Jahrzehnte zurückgehaltenen Liedern zu bestücken.

Unsterbliche Lässigkeit

So fügen sich die „neuen“ Songs auch problemlos ins Lebenswerk des Tulsa-Sound-Pioniers ein. Entspannt und kaum aus der Ruhe zu kriegen - es sei denn, es geht um die Beine einer unbenannten Schönheit wie in „Oh My My“. Musikalisch im Blues verwurzelt, verfiel J. J. Cale nur selten dessen Trübsinn. „Girl Of Mine“ ist da eine Ausnahme, ein Flehen um Rückkehr: „Can't you see? I'm on my knees“, heißt es darin. Roh und ungefiltert ist der Sound, was an dieser Stelle wunderbar passt. Wenn die Gitarre Mark-Knopfler-like in „Go Downtown“ abheben und aus dem Konstrukt ausbrechen will, wäre etwas mehr Klarheit aber doch angebracht.

Der Ärger darüber jedoch löst sich schnell wieder in Wohlwollen auf, wenn man zum Beispiel in „If We Try“ durch ein repetitives Knarzen das Gefühl nicht loswird, der Musiker schaukele hier quicklebendig auf seiner Veranda in Südkalifornien auf einem verwitterten Plastikstuhl, jedwede Hektik ablehnend und das Gestern und Heute vergessend. J. J. Cales Lässigkeit, die sich sowohl in seinem Songwriting als auch in seinem Gesang und sowieso in seinem nonchalanten Gitarrenspiel wiederfinden lässt, ist rar in der heutigen Musikwelt. Sie ist einfach da, muss nicht erst in Habitus und Geste unterstrichen werden. Kein Wunder also, dass Jetset-geplagte Superstars in J. J. Cale reihenweise ihren Lieblingskünstler fanden.