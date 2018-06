Mit "Destiny 2" ging man 2017 in die Verlängerung. Der Activision-Publishing-Deal für die Reihe soll unberührt bleiben, aber neue Marken wird das Studio künftig wohl selber an den Gamer bringen. (Bungie / Activision)

Bungie - das bekannte Entwickler-Studio hinter den „Destiny“-Spielen und Erfinder der „Halo“-Reihe - will offenbar bald selbst als Anbieter der von ihm entwickelten Spiele-Titel auftreten. In der Vergangenheit fungierte das im US-Staat Washington beheimatete und 1991 gegründete Unternehmen vor allem als Entwickler-Studio. Ausnahmen sind die in den frühen 90-er-Jahren veröffentlichten Macintosh-Shooter der „Marathon“-Reihe, die Bungie selbst vertrieb und mit denen man erstmals größere Bekanntheit erlangte. Die Strategie-Titel „Myth“ und „Myth 2“ wiederum wurden von GT Interactive veröffentlicht, die Manga-Ballerei „Oni“ von Rockstar Games. Darauf folgte eine langjährige Partnerschaft mit Microsoft auf Basis der „Halo“-Spiele.

Heute arbeitet man für die Mehrspieler-Reihe „Destiny“ mit „Call of Duty“-Hersteller Activision zusammen - eine Partnerschaft, die laut Bungie nicht von den neuen Plänen beeinträchtigt werden soll. Allerdings würde ein Vorstoß ins Publishing-Geschäft es dem Studio erlauben, seine eigenen Visionen umzusetzen, ohne dabei die Vorgaben eines Publishers erfüllen zu müssen. Ermöglicht wird der ehrgeizige Plan durch eine massive Geldspritze von NetEase: Der chinesische Online-Riese hat sich mit hundert Millionen Dollar in das Studio eingekauft.