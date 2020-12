Helene Fischer (Mitte) hat selbst die besten Auftritte für die Rückschau-Sendung ausgewählt. (ZDF/Michael Zargarinejad)

Nicht nur ihre vielen Fans waren getroffen, als schon Ende September bekannt wurde, dass dieses Weihnachten einmal ganz anders ablaufen würde - ohne aufwendig neu produzierte „Helene-Fischer-Show“ im ZDF. Auch die Künstlerin selbst zeigte sich „unendlich traurig“, wie sie in einer ersten Reaktion nach der Corona-bedingten Absage zu Protokoll gab. Doch ganz so trist musste es dann natürlich doch nicht kommen. „Die Helene Fischer Show - Meine schönsten Momente“ blickt auf dem längst schon Tradition gewordenen Sendeplatz am ersten Weihnachtsfeiertag auf die Höhepunkte der Aufzeichnungen der letzten neun Jahre zurück.

Wiedersehen mit Helene sowie mit vielen großen Stars

Helene Fischer (rechts) weiß, wie sie ihren Fans den Atem raubt. (2017 Getty Images/Alexander Koerner)

Bereits seit 2011 nimmt die Schlagerkönigin zum Ende des Jahres eine „Helene Fischer Show“ auf, die dann am 25. Dezember ausgestrahlt wird. Weil aufwendige Produktionen in vollen Hallen mit feierndem Publikum wegen der Kontakt- und Hygieneauflagen in dieser Saison nicht möglich waren, wurde auf die neue Produktion verzichtet. Trotzdem soll es unter dem Weihnachtsbaum stimmungsvolles Momente geben.

Helene Fischer höchstpersönlich hat sich laut ZDF zuletzt viel Zeit dafür genommen, die besten und eindrucksvollsten Auftritte aus neun Jahren ihrer Show auszuwählen. Dabei kommt es natürlich nicht nur zu einem Wiedersehen mit der inzwischen 36-jährigen Powerfrau, sondern auch mit vielen nationalen und internationalen Gaststars. Und die Akrobatik kommt selbstverständlich auch nicht zu kurz. Ans Geschäftliche haben Helene Fischer und ihr Management dabei auch gedacht: Rechtzeitig zum Gabenfest gibt es die „schönsten Momente“ auch als Musik-Album. Die 180-minütige Sendung wurde gemeinsam von ZDF, ORF und SRF produziert.