In "Terminator: Genisys", dem fünften Teil der Reihe, kämpft der altgediente T-800 alias Arnold Schwarzenegger nicht nur gegen überraschende Schurken, sondern auch gegen sich selbst. (ProSieben / 2015 Paramount Pictures)

Im fünften Teil der Sci-Fi-Saga „Terminator“ darf Arnold Schwarzenegger wieder als legendäre Roboter-Figur in Erscheinung treten. Die Idee von „Genisys“ (2015): Der Krieg Maschinen gegen Menschen beginnt erneut, wirre Zeitsprünge machen Sarah Connor (Emilia Clarke) zum kampferprobten Robo-Zögling, und die Vernetzung unserer digitalen Welt fordert ihren unlogischen Tribut. Währenddessen reißt Arnie als selig gealterter T-800 seine Zoten, grinst herrlich künstlich daher und rettet das rasante Action-Spektakel mit entspanntem Humor. ProSieben zeigt das Werk von Regisseur Alan Taylor jetzt als Wiederholung.

Was, wenn die Geschichte eines Franchise nach vier Filmen nicht mehr viel hergibt? „Terminator: Genisys“ führt es vor: Man holt mit Arnold Schwarzenegger eine globale Kultfigur zurück ins Boot. Ergänzend stellt man der Legende mit „Game of Thrones“-Star Emilia Clarke eine aufstrebende Seriendarstellerin an die Seite. Dazu ein begehrtes zwielichtiges Gesicht (Jason Clarke als John Connor) sowie einen umjubelten Oscargewinner als abgehalfterte Nebenfigur (J.K. Simmons, „Whiplash“).

Drachenmutter mit Knarre: Für ihre Rolle als Sarah Connor in "Terminator: Genisys" trainierte die Engländerin Emilia Clarke ("Game of Thrones") erstmals mit Waffen. Schließlich hat sie im Film in beinahe jeder Szene eine in der Hand. (ProSieben / 2015 Paramount Pictures)

Wie aber die Erzählung mit neuen Darstellern fortsetzen, ohne ein Remake zu kreieren? Die einfache Antwort: Zeitreisen! Zum Glück sieht „Terminator“ selbige seit dem ersten Teil vor und nutzt sie seitdem auch ausgiebig. In „Genisys“ nun am radikalsten: Die Ur-Story von „Terminator“ (1984) wird einfach noch einmal von vorn erzählt. Das ist zwar nicht sonderlich clever oder kreativ, bietet aber solide Unterhaltung - mehr aber auch nicht.

Teil sechs mit dem Titel „Terminator: Dark Fate“ (Regie: Tim Miller, „Deadpool“) wird am 30. Oktober in den deutschen Kinos starten. Neben Arnold Schwarzenegger wird auch die Original-Sarah-Connor-Darstellerin Linda Hamilton zurückkehren. Für weitere Frauenpower sorgen Mackenzie Davis und Natalia Reyes.