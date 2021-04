Sie sind die Nachfolger von Vankman, Stantz, Spengler und Zeddemore, von links: Patty (Leslie Jones), Abby (Melissa McCarthy), Erin (Kristen Wiig) und Holtzmann (Kate McKinnon). (TVNOW / 2016 Columbia Pictures Industries, Inc. and Village Roadshow Films Global Inc.)

Ist „Ghostbusters“ eine Neuauflage, wie es hunderte vorher gab? Mitnichten. Im Erscheinungsjahr 2016 entbrannte im Netz eine absurde Gender-Debatte, die an diesem Film klebte wie Schleim. Denn Regisseur Paul Feig und seine Co-Autorin Katie Dippold stellten vier Frauen in den Mittelpunkt der Handlung - und eben kein Männer-Quartett wie in den Originalfilmen. VOX zeigt das Remake nun in einer Wiederholung.

Angeführt von der rationalen Wissenschaftlerin Dr. Abigail „Abby“ L. Yates (Melissa McCarthy) machen sich die Damen daran, New York vor dem drohenden Untergang zu bewahren. Außerdem mit dabei: Kristen Wiig als Dr. Erin Gilbert, Kate McKinnon als irre Bastlerin Dr. Jillian Holtzmann und Leslie Jones, die nach einer überraschenden „Sichtung“ in der U-Bahn irgendwann auch im Billig-Büro der Geisterjägerinnen sitzt. Von unübersehbaren körperlichen Vorzügen angezogen, entscheiden sich die Damen darüber hinaus dazu, den unfassbar debilen Kevin Beckman (Chris Hemsworth) als Sekretär einzustellen.

Ob sich die Strahle kreuzen dürfen, ist diesmal nicht die Frage. (TVNOW / 2016 Columbia Pictures Industries, Inc. and Village Roadshow Films Global Inc.)

Verneigung vor dem Original

Der neue „Ghostbusters“ weist eine Vielzahl von Parallelen zum Original auf. Alles wieder da: Der Slimer, dem man nun gar eine Dame an die Seite stellt. Der Cadillac. Der Marshmallow-Mann. Es gibt sogar ein Wiedersehen mit fast allen Darstellern der Originalfilme (Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver) - allerdings in neuen Rollen. Es ist spürbar, dass Feig die legendäre Vorlage verehrt. Der neue „Ghostbusters“ ist in diesem Sinne kein respektloser Film. Er ist vielmehr ein Spiegelbild dieser Tage, in denen Hollywood von Angst erfüllt keinerlei Wagnisse mehr einzugehen bereit ist und sich alter Marken bedient.

In ihrer Kindheit hatte Dr. Erin Gilbert (Kristen Wiig) schon einmal eine Erscheinung. Jetzt kommen eine ganze Reihe weiterer hinzu. (TVNOW / 2016 Columbia Pictures Industries, Inc. and Village Roadshow Films Global Inc.)

Streng genommen besitzt „Ghostbusters“ nach einem äußerst charmanten Beginn nicht eine einzige weitere wirklich originelle Idee. Der Humor reduziert sich auf die Dialoge zwischen den Jägerinnen. Einigen gelungenen Gags stehen dabei geradezu grauenhaft plumpe Einzeiler gegenüber, die Gott sei Dank nur selten unter die Gürtellinie zielen. Die trockene Coolness, die den Witz einstmals prägte, fehlt völlig.

Überraschenderweise wird nun Jason Reitman („Juno“), also der Sohn des zweimaligen „Ghostbusters“-Regisseurs Ivan Reitman, in die Fußsstapfen seines Vaters treten und tatsächliche Fortsetzung zu den beiden Filmen von 1984 und 1989 ins Kino bringen: „Ghostbusters: Legacy“ soll am 11. November 2021 starten.