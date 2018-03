Jack White - "Boarding House Reach" (Jack White - Boarding House Reach)

Ein neues Rock-Musical von The Who oder Pink Floyd? Ein Comeback von Queen mit neuem Sänger? Nein, „Connected By Love“ ist der Opener des neuen Albums von Jack White. „Boarding House Reach“ heißt das 13 Tracks umfassende Opus. Eins sei gleich vorab verraten: Das Album ist eine echte Überraschung. Denn Jack White weiß, wie man Hits schreibt. Er ist schließlich das Mastermind hinter dem White-Stripes-Gassenhauer „Seven Nation Army“ und dem James-Bond-Film-Duett „Another Way To Die“ („Ein Quantum Trost“) mit Alica Keys. Zwölf Grammys sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache. Doch statt auf diese kommerziellen Erfolge zu bauen, wagt Jack White bei seinem dritten Solo-Werk die maximale künstlerische Freiheit ohne Rücksicht auf finanzielle Verluste.

Der erste Track, „Connected By Love“, erinnert noch an den typisch White'schen Bombast-Rock und gibt seiner charismatischen Stimme eine große Bühne. Das ausgebremste „Why Walk A Dog“ bietet mit hypnotisierender Monotonie und Pathos ein Bond-Film-taugliches Kopfkino. Danach wird es immer schräger. Songs wie „Corporation EQ“ und „Get In The Mind Shaft“ sind nahezu instrumental, wenn man von ein bisschen Sprechgesang und Geschrei absieht. White will wohl daran erinnern, dass er nicht nur Songwriter und Sänger von The Raconteurs ist, sondern auch Schlagzeuger von The Dead Weather und Gitarrist. Das hat auch das „Rolling Stone“-Magazin bemerkt und ihn in die Lister der „100 Greatest Guitarists Of All Time“ gewählt. Das kann man am besten hören bei „Respect Commander“. Das Instrumental könnte genauso gut ein Tondokument eines unvergessenen Auftritts auf dem Woodstock Festival 1969 sein.

Jack White, einst bekannt geworden als Teil des Garage-Rock-Duos The White Stripes, will diesmal alles, nur keinen Hit. (David James Swanson)

„In völliger Isolation in einem spartanischen Apartment“ sind die Songs von „Boarding House Reach“ laut Presseerklärung entstanden. Gitarren, Schlagzeug, Orgel und Synthesizer spielte White weitestgehend selbst ein, hatte aber auch einige Gäste im Studio. Dass White keinen Berater an seiner Seite hatte, der ihn an die kommerziellen Wünsche einer Plattenfirma erinnerte, merkt man deutlich.

Chartstauglichkeit sucht man auf dem Album nach den ersten beiden Tracks vergeblich. Das Potenzial zum Indie-Rock-Hit hat allenfalls noch „Over And Over And Over“. Eine Ballade ohne doppelten Boden bietet das mit Piano-Minimalismus arrangierte „Humoresque“. „Ice Station Zebra“ klingt, als hätte sich der Jazz-Funk von Prince in dessen wildesten Jams mit dem Sprechgesang der frühen Beasty Boys gepaart. Songs wie „Everything You've Ever Learned“ dagegen bestehen ausschließlich aus Geschrei und Lärm. „What's Done Is Done“ klingt, als hätte ein geisteskranker Serienmörder die Liebe zur Country-Musik entdeckt.

Der Mangel an Heavy-Rotation-Ohrwurm-Material ist kein Kritikpunkt - ganz im Gegenteil: Dass er Hits wie am Fließband schreiben kann, hat Jack White bereits bewiesen. Nun beweist er den Mut, sich abseits der Massenwaren-Produktion künstlerisch auszudrücken. Mit einem Werk, das an die goldene Ära der Konzeptalben erinnert. Derart sperrige Alben wie „Boarding House Reach“ zu machen, traute sich zuletzt der verstorbene Frank Zappa. Den Weg an die Spitze der Charts wird Jack White damit nicht finden. Wohl aber den Weg in die Gehörgänge aufgeschlossener Connaisseure zeitloser und experimentierfreudiger Musik.