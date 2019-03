So schwer wir uns mit dem Glück anfreunden können, so leicht überkommt uns die Angst. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Mit dem Frühlingsanfang kam der Weltglückstag. Kam und ging, denn was ändern schon internationale Gedenktage? Das Glück ist flüchtig, und es ist subjektiv. Der „World Happiness Report“ untersucht weltweit, wie glücklich die Menschen sind. Aktuell ist Finnland Spitzenreiter. Deutschland hingegen landet nur auf Rang 17 – hinter Ländern wie Kanada, Australien und Israel. Selbst die Briten sind laut Weltglücksatlas glücklicher als wir. Dabei tobt dort die Brexit-Krise. Ein gespaltenes Land, geteilt in Europafeinde und -freunde. Machen Streit und Isolationismus etwa glücklich? In Großbritannien anscheinend.

Und wir? Nörgeln Deutsche zu viel? Sind wir zu anspruchsvoll? Wahrscheinlich. Eine schöne Geschichte macht deutlich, warum wir es dem Glück nicht so einfach machen, uns zu erreichen. Sie stand vor Monaten im „Spiegel“ und geht in aller Kürze so: Eine 91-jährige Brasilianerin erzählt von ihrem Lebenstraum. Ärztin wäre sie gerne geworden, auf dem Land hätte sie leben wollen, eine eigene Familie wollte sie gründen. Nichts davon ging in Erfüllung. Sie wurde Hebamme, musste sich im Moloch São Paulo durchschlagen, und Kinder hatte sie auch keine. Dieser Frau die Frage nach dem Glücklichsein zu stellen, ist mutig. Die Antwort überraschend: „Nur weil sich Wünsche nicht erfüllen, soll man nicht glücklich sein?“

Mit unseren Ängsten ist es ähnlich. So schwer wir uns mit dem Glück anfreunden können, so leicht überkommt uns die Angst. Gerade hat eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in 21 ausgewählten Ländern ein skurriles Ergebnis zu Tage gefördert: Menschen in Deutschland sehen Gewalt und Kriminalität deutlich häufiger als Bedrohung an, als dies die Menschen in den meisten anderen OECD-Länder tun. Erbrachte die Studie einen Durchschnittswert von 36 Prozent, so gab in Deutschland immerhin fast jede zweite Testperson an, Angst vor Gewalt und Kriminalität zu haben. Zum Vergleich: Der höchste Wert wurde mit 62 Prozent in Mexiko ermittelt.

Ein irrationales Ergebnis. Während Innenminister Horst Seehofer für das vergangene Jahr gerade wieder eine sinkende Zahl von polizeilich erfassten Straftaten gemeldet hat, wird in Mexiko alle vier Stunden ein Mensch ermordet. Durchschnittlich sind es 90 gewaltsame Tode täglich, die auf das Konto von kleinen und großen Gruppen des Organisierten Verbrechens gehen. Jede soziale Schicht und jede Region des lateinamerikanischen Landes sind betroffen.

In Mexiko ist die Angst der Menschen begründet, aber in Deutschland? Eine abschreckende Wirkung auf deutsche Touristen hat die hohe Kriminalitätsrate erstaunlicherweise nicht. Die mexikanische Karibik boomt. Mit der Angst ist es eben wie mit dem Glück: Alles eine Frage der Einstellung.