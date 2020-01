Ewan McGregor konnte die "Star Wars"-Fans in Bezug auf die Spin-off-Serie über Obi Wan Kenobi beruhigen: "Es ist nicht wirklich so dramatisch, wie es scheinen mag." (2018 Getty Images/Keith Tsuji)

Alles nur halb so schlimm für „Star Wars“-Fans: Nachdem in der vergangenen Woche im Internet Gerüchte die Runde gemacht hatten, die Spin-off-Serie über Obi-Wan Kenobi sei vorerst Geschichte, zeigten sich viele Anhänger des Sci-Fi-Universums enttäuscht. Ausgerechnet Hauptdarsteller Ewan McGregor, der den Jedi-Krieger schon in den „Star Wars“-Episoden I bis III verkörperte, beruhigte die aufgebrachten Fans nun.

Gegenüber „Variety“ sagte der Schauspieler: „Ich finde die Skripte großartig. Sie sind wirklich gut. Alles ist gut.“ Momentan gehe er davon aus, dass die Dreharbeiten Anfang 2021 beginnen werden - anstatt wie zunächst geplant noch in diesem Sommer. Zudem gab sich McGregor zuversichtlich, den geplanten Sendetermin einhalten zu können. Von dem Wirbel habe er erst kürzlich erfahren, erklärte der 48-Jährige im Rahmen eines Fan-Events zu „Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn“: „Ich habe nichts davon gewusst, bis wir heute Abend hier ankamen und alle sagten: 'Oh, mein Gott!'. Aber es ist nicht wirklich so dramatisch, wie es scheinen mag.“