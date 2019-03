Die "Dschungelcamp"-Moderatorin Sonja Zietlow hält gerne anderen den Spiegel vor. Nun muss sie sich mit ihren eigenen Schwächen beschäftigen. (MG RTL D / Stephan Pick)

Bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus?“ ist Sonja Zietlow nicht nur die Giftspritze vom Dienst. Sie ist auch so etwas wie die Chef-Psychologin im Camp. Denn natürlich gilt es für sie, die Eitelkeiten und die Selbstinszenierungen der Promis rund ums Lagerfeuer zu entlarven. Und dabei muss sich die Moderatorin oft durch dicke Trash-Schichten arbeiten. Gewissermaßen ein Ablegerprojekt ihrer harten Dschungel-Arbeit war im vergangenen Frühjahr der Testballon ihrer „Stars im Spiegel - Sag mir, wie ich bin!“-Sendung. Das Ganze geht nun mit vier neuen Folge in eine Reihen-Ausstrahlung, begleitet von Lutz van der Horst. Er hilft Sonja Zietlow dabei, Stars möglichst ungeschminkt zu zeigen und hinter die Fassaden zu blicken. Der erste Versuch im Vorjahr kam beim Publikum ganz gut an: 1,95 Millionen Zuschauer ab drei Jahren interessierten sich für die öffentlichkeitswirksame Demaskierung.