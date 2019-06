Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski (zweiter von rechts) in der Maske des Jahres 1972. Mitgebracht in dieses Jahr, das er für ein Wochenende bewohnt, hat er seine japanische Frau Hitomi sowie die gemeinsamen Söhne Joel (links) und Lucien. (ZDF / Martin Valentin Menke)

Erinnerungen an das eigene Leben mit zwölf Jahren - überall, wohin man blickt. Nun, wenn das keine starken Gefühle auslöst! Das ZDF-Format „Grüße aus ...“ schickte drei Prominente in die Vergangenheit, indem man sie mit ihren Familien ein Wochenende in einem Haus verbringen ließ, das perfekt auf jenes Jahr „gestylt“ war, als die Protagonisten zwischen Kindheit und Jugendalter standen. In den Folgen eins und zwei stellten sich bereits Schauspieler Thomas Heinze („Grüße aus 1976“) und Musikerin Patricia Kelly („Grüße aus 1981“) dem Nostalgie-Flash. Nun ist der heute 59-jährige Fußball-Weltmeister von 1990, Pierre Littbarski an der Reihe. Er schickt „Grüße aus 1972“.

Den Reiz des vom ZDF als „Timetainment“ bezeichneten Formats dürften die Programmverantwortlichen in der erhofften Reaktion des (älteren) Zuschauers sehen: „Aha, diese Musik, dieses Möbelstück, jenes Lebensdetail kenne ich aus meiner eigenen Jugend“. Gleichzeitig dienen die mitgebrachten Kinder der Prominenten als Spiegel jener Vergangenheit im Heute. Klar, dass Handys und Internet für ein Wochenende verboten sind und dass „skurrile“ Essens- und Lebensbräuche jener Zeit wieder aufleben.

Pierre Littbarski und seine japanische Frau Hitomi schauen sich für ein Wochenende das (deutsche) Jahr 1972 an, als der spätere Fußball-Weltmeister aus West-Berlin zwölf Jahre alt war. (ZDF / Martin Valentin Menke)

Auch ein prominenter Besucher, der im Leben des Zeitreisenden eine wichtige Rolle spielte, schaut pro Folge überraschend vorbei. An Pierre Littbarskis Tür klopft der ehemalige Nationalmannschafts-Kapitän und spätere Bundestrainer Berti Vogts, der als Trainer mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft 1996 Europameister wurde. Den 1946 geborenen Vogts und Pierre Littbarski verbindet eine langjährige Freundschaft. Ob das - von der Grundidee - spannend klingende Format „Grüße aus ...“ nach drei sommerlichen Testfolgen fortgesetzt wird, werden wie immer die Quoten entscheiden.