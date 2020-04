Für Liebhaber durchaus zu empfehlen: Auf "Changesnowbowie" hört man David Bowies Klassiker so, wie er sie 1997 interpretierte. (Warner Music)

Es waren dunkle Tage für die Musikwelt, rund um David Bowies Tod im Januar 2016. Motörheads Lemmy Kilmister, Beatles-Produzent George Martin, Glenn Frey von den Eagles, Maurice White (Earth, Wind & Fire), Phife Dawg (A Tribe Called Quest), Keith Emerson (Emerson, Lake & Palmer), Prince und eben auch der God of Change starben innerhalb von nur sechs Monaten. Vier Jahre sind inzwischen vergangen. Besänftigt werden konnte die Liebhaberseele jedoch mit teils phänomenalen letzten Platten - zuvorderst natürlich Bowies dunkler Schwanengesang „Blackstar“, veröffentlicht zwei Tage vor seinem Tod. Es war eine Platte, die das unmissverständliche Ende einer häufig missverständlichen Karriere bedeutete. Doch so richtig vorbei ist es eben nie. Mit „Changesnowbowie“ erscheint - vorerst nur digital - nun ein neues, posthumes Bowie-Album.

Eine Veröffentlichung wie diese ist durchaus nachvollziehbar. Auf dem Musikmarkt avancierte David Bowie mit der Todesmeldung am 10. Januar 2016 nämlich wieder zu einem Topseller. In seiner Heimat Großbritannien verkaufte in den folgenden zwölf Monaten nur Drake mehr Platten. Für neue Umsätze sorgten in der Folge auch diverse Live-Alben, Box-Sets und Demo-Veröffentlichungen. Originäres Material gab es nur auf der „No Plan“-EP (2017) mit drei ungehörten Songs aus den „Blackstar“-Sessions. Auch die Stücke von „Changesnowbowie“ sind alle wohlbekannt.

In den 90-ern experimentierte David Bowie viel mit HipHop, Jungle und Industrial. Zu seinem 50. Geburtstag 1997 allerdings mochte er es leichtfüßig und roh. (Getty Images/Jo Hale)

Es handelt sich um eine Auswahl von persönlichen Lieblingsliedern aus dem eigenen Schaffen, von Bowie einst selbst kuratiert für ein Konzert zu seinem 50. Geburtstag im New Yorker Madison Square Garden (8. Januar 1997). Die Aufnahmen stammen aus den Proben und wurden der BBC für ihr Radioprogramm zur Verfügung gestellt. Obgleich Bowie zu jener Zeit schwer begeistert war von elektronischen Klängen und Trent Reznors (Nine Inch Nails) Industrial-Schroffheit, war zu diesem Anlass vielmehr eine klassische Begleitung gefragt. Gefunden hat das Pop-Chamäleon diese in seinen langjährigen Mitstreitern Gail Ann Dorsey (Bass, Gesang), Reeves Gabrels (Gitarre) und Mark Plati (Keyboard).

Kein Firlefanz, viel Nähe

Der Großteil der neun Songs ist mit akustischem Instrumentarium eingespielt. Souverän und bedacht tragen Bowie und Band Klassiker vor. „The Man Who Sold The World“ (vom gleichnamigen Album, 1970) und „Lady Stardust“ (von „The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars“, 1972) klingen dabei näher und intimer als die berühmten Originale. Beim mehrmals von Bowie interpretierten The-Velvet-Underground-Klassiker „White Light/White Heat“ rumpelt als Ausnahme jedoch ein verzerrter E-Bass voraus, am Ende eingeholt von der E-Gitarre. Zwar fehlt das Piano, trotzdem ähnelt diese Version viel eher Lou Reeds Original als Bowies Glam-Rock-Cover. „Shopping For Girls“ (von „Tin Machine II“, 1991) bekommt dank dominanterer Pedal Steel Guitar einen Outlaw-Chic, „Repetition“ (von „Lodger“, 1979), ebenfalls mit leichter elektrischer Unterstützung, klingt verschmitzter.

Intros, Bridges, Outros, Stimmverzerrer und Synthies weichen und lassen nur das Grundgerüst stehen. Und siehe da: „Andy Warhol“ (von „Hunky Dory“, 1971) entpuppt sich in der reduzierten Variante als Led-Zeppelin'scher Folk-Rock. Ähnlich verhält es sich mit „Aladdin Sane“ (von „Aladdin Sane“, 1973), angelegt als folkiges Duett mit Dorsey. Angekündigt wurde „Changesnowbowie“ ursprünglich für den Record Store Day 2020, der eigentlich für den 18. April geplant war - in limitierter Stückzahl auf CD und Vinyl. Coronavirus-bedingt müssen Sammler sich nach der Verschiebung des Record Store Day noch bis zum 20. Juni gedulden. In digitaler Form darf man an dieser Platte aber schon jetzt seine (Überbrückungs-)Freude haben.