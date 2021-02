Wer nicht glaubt, dass hinter dem WRX STI eigentlich ein kreuzbraver Kerl steckt, der werfe einen Blick auf das Debütmodell. (Ampnet/Subaru)

Vor 20 Jahren feierte mit dem Impreza WRX STI ein mehr als nur spezieller Subaru sein Debüt in Europa. Aus einer sehr langweiligen Limousine hatten die Ingenieure ein sehr aufregendes Auto für den Rallye-Einsatz gemacht. Die brachiale Straßenversion wird von Fans bis heute geliebt.

Sollten Sie bei passender Gelegenheit mit unnützem Wissen glänzen wollen, dann versuchen Sie es doch mal hiermit: Die Messlatte in der mit einiger Berechtigung völlig verkannten Disziplin des Auto-Weitsprungs wurde Ende 2009 auf 82 Meter gelegt. Den mächtigen Satz hatte Travis Pastrana in Long Beach hingelegt, sein Fahrzeug an jenem Silvestertag war dabei ein Impreza WRX STI. Der brachiale Subaru genießt nicht nur deshalb bis heute Legendenstatus.

Sechs Titel in der Rallye-WM

Dessen Erfolge auf den Pisten weltweit – sechs Titel in der Rallye-WM, dazu etliche Rennsiege und Streckenrekorde in den verschiedensten Motorsportdisziplinen – sind zwar beeindruckend, aber eben nur ein Teil dieser Geschichte. Der andere ist sein kompromissloser Auftritt auch in der Straßenversion. Eine an sich brave Limousine, die aussah, als hätte die japanische Tuningszene die kühnsten ihrer feuchten Träume in das echte Leben übertragen dürfen. Vorne diese Lufthutze auf der Motorhaube, hinten der monströse Heckflügel! Zu den unerlässlichen Grundvoraussetzungen einer Fahrt im WRX STI gehörte immer auch die Fähigkeit, dem Spott der Mitmenschen souverän begegnen zu können.

Auch in Silber super. (Ampnet/Subaru)

Ihren Anfang nahm diese Geschichte eines ganz und gar außergewöhnlichen Autos 1994. Da feierte der WRX STI auf dem Heimatmarkt Japan sein Debüt, während die Europäer noch ein paar Jahre gnädiger Wartezeit bekamen, sich schonend auf dieses Topmodell der Impreza-Baureihe vorzubereiten. An der Ausrichtung des Allradlers ließ schon das Typenkürzel keinerlei Zweifel: die Abkürzung WRX stand für World Rally Cross oder auch World Rally eXperimental, STI für die Motorsportabteilung Subaru Tecnica International. Und während der zivile Impreza mit 90 PS (66 kW) unaufgeregt durch die Welt kurvte, packten die Ingenieure in diesen Straßenrenner mal eben ein Aggregat mit 250 PS (184 kW).

Europadebüt in Frankfurt

In Form der zweiten Generation gab der WRX STI vor 20 Jahren, auf der IAA 2001 in Frankfurt, dann auch sein Europadebüt. Zu seinen Merkmalen gehörten nicht nur die STI-Scheinwerfer und der -Kühlergrill, sondern auch die mächtige Hutze auf der Motorhaube. Zur Ikone wurde der Subaru in der leuchtenden Lackierung „World Rallye Blue“ – und das kombiniert mit golden lackierten Alurädern. Ein Gesamtpaket, dem jede Form der Zurückhaltung fremd war. Zumal der Motor inzwischen 265 PS (195 kW) leistete. Und das war noch lange nicht das Ende der Leistungsspitze.

Von 2006 an mit Heckdiffusor

Zum Modelljahr 2006 bekam der WRX STI einen Heckdiffusor, und – davon kann man ja nie genug haben – einen weiteren Flügel am hinteren Dachabschluss. Der nun auch in Europa verfügbare Vierzylinder-Turbo mit 2,5 Litern Hubraum mobilisierte 280 PS (206 kW). Jedenfalls im Normalfall. Denn die Motorleistung ließ sich kurzzeitig per Wassereinspritzung auf den Ladeluftkühler nochmals um drei Prozent erhöhen – eine Technik, die der WRX STI von seinen Verwandten aus dem Rallyesport geerbt hatte.

407 Newtonmeter Drehmoment

2008 rollte die dritte Generation an den Start. Statt des Stufenhecks zeigte der Neue nun ein Schrägheck mit großer Klappe. Das war praktisch, kostete aber den Heckflügel. So mussten sich die Fans mit ausgestellten Kotflügeln, dem Lufteinlass für den Ladeluftkühler und großen Rädern trösten. Dafür knackte der 2,5-Liter unter der Haube nun auch die 300 PS (221 kW), viel wichtiger aber waren seine 407 Newtonmeter Drehmoment.

Impreza? Wofür

Die Abkehr von der Ursprungsidee blieb nur eine Episode. 2010 fuhr der WRX STI wieder mit Stufenheck und markantem Heckflügel vor. Zugleich verzichtete er nun auf den bis dahin gepflegten Namenszusatz Impreza – nur konsequent, denn für die meisten Kunden war der WRX STI längst eine eigenständige Modelllinie.

Ende Legende

Die vierte und vorerst letzte Generation wurde 2014 eingeführt. Mit an Bord war wieder die bewährte Kombination aus leistungsstarkem Boxermotor, Sechsgang-Schaltgetriebe und permanentem Allradantrieb sowie ein weiterentwickeltes Mittendifferential für die variable Verteilung des Antriebsmoments auf Vorder- und Hinterachse. Aufgrund der zunehmend strengeren Emissionsvorschriften wurde die Produktion des WRX STI für den europäischen Markt im Frühsommer 2018 eingestellt: Ende Legende.

Mit Material von Ampnet