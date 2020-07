Marianne Bachmeier beging in den 1980er-Jahren den berühmtesten Fall von Selbstjustiz in der deutschen Nachkriegsgeschichte. (ZDF / gus, cornelia)

Dieser Racheakt löste einen Medienrummel mit bis dato unbekanntem Ausmaß aus: Marianne Bachmeier erschoss am 6. März 1981 vor dem Lübecker Landgericht den mutmaßlichen Mörder ihrer siebenjährigen Tochter Anna. Die damals 31-Jährige feuerte insgesamt achtmal auf den bereits vorbestraften Sexualstraftäter Klaus Grabowski. Der Mann verstarb noch im Gerichtssaal.

Bachmeiers Tat wurde zum bekanntesten Fall von Selbstjustiz in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Vor allem aber hatte er damals vor knapp 40 Jahren die Bundesrepublik gespalten. Ein Teil der Bevölkerung brachte Verständnis für die Tat der Mutter auf. Andere hingegen waren entsetzt. Sie kritisierten vehement, dass ein solcher Racheakt von einem Rechtsstaat nicht toleriert werden dürfe.

Vor Ort eines in den 1980er-Jahren unfassbaren Racheakts: Katinka Keckeis und Axel Petermann im Gerichtssaal in Lübeck, in dem Marianne Bachmeier den Mörder ihrer Tochter erschossen hat. (ZDF / Bernd Reufels)

Die ZDF-Reihe „Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle“ vollzieht Bachmeiers Beweggründe von damals nun mithilfe der Kriminalexperten Katinka Keckeis und Axel Petermann noch einmal nach. Zweifel an der angeblichen höheren Moral der Mutter kamen auf, nachdem bekannt wurde, dass sie ihre ersten beiden Kinder kurz nach deren Geburt zur Adoption freigegeben hatte. Bachmeier selbst wurde für ihre Tat zu sechs Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Sie verstarb am 17. September 1996 im Alter von 46 Jahren infolge einer Krebserkrankung in einem Lübecker Krankenhaus.