Unter dem Motto "Gemeinsam zuhause" widmet sich ab sofort der KiKA-Moderator Tim Gailus den Sorgen und Fragen seiner jungen Zuschauer. (KiKA / Carlo Bansini)

Als Reaktion auf die deutschlandweiten Schließungen von Schulen und Kindertagesstätten hat der Sender KiKA einige Programmänderungen beschlossen: „Bei aller Anspannung, die langsam bei Kindern, ob im Vorschulalter oder bei den Älteren, ankommt, braucht es entlastende Punkte am Tag“, schreibt die KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk in einer Pressemitteilung. „Wir als öffentlich-rechtlicher Qualitätsanbieter für Kinder sind für die Kinder da - in welcher Situation auch immer.“

Ab heute um 11.09 Uhr zeigt der Kinderkanal erstmals die neue Sendung „Gemeinsam zuhause“ live aus Erfurt. Der Moderator Tim Gailus empfängt hierfür Gäste wie die beiden „KiKA LIVE“-Moderatoren Jess und Ben, um sich gemeinsam den Sorgen und Fragen ihrer Zuschauer zu widmen: Was tun mit der neu gewonnenen Zeit? Und wie klappt das Lernen auch zu Hause? Fragen wie diese wollen die drei zunächst live im Studio und anschließend im Webtalk unter www.kika.de diskutieren. Direkt im Anschluss, ab 11.15 Uhr, folgt ab sofort wochentäglich die „KiKA - besser.wissen“-Strecke: In täglichem Wechsel werden hier Wissensmagazine wie „PUR+“, „Anna und die wilden Tiere“, „Löwenzahn“ und „Wissen macht Ah!“ ausgestrahlt.

Ab heute versorgen die Moderatoren Kim Unger und Malte Arkona Zuschauer der Sendung "Die beste Klasse Deutschlands - Spezial" (wochentags, ab 13.30 Uhr) mit jeder Menge Fragen und Experimenten zum Mitraten. (KiKA/Bavaria Entertainment/Melanie Grande)

Ebenfalls ab heute sendet der Kinderkanal wochentags, um 13.30 Uhr, das Format „Die beste Klasse Deutschlands - Spezial“. In der zehnminütigen Sendung versorgen die Moderatoren Malte Arkona und Kim Unger ihre Zuschauer mit allerlei spannenden Quizfragen. Außerdem zeigen sie Experimente zum Mitraten. Zuletzt musste die regulär laufende Staffel der Quizsendung „Die beste Klasse Deutschlands“ aufgrund des Corona-Virus abgebrochen werden. Ab 6. April werden die bislang produzierten Wochenrunden um 19.25 Uhr ausgestrahlt.

Neben den TV-Sendungen bietet der Sender auf seiner Website unter www.kika.de unter dem Motto „#gemeinsamzuhause“ allerlei Tipps gegen Langeweile. Auch ein Liveaustausch mit Zuschauern ist geplant.