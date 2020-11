Campino sprach in der vergangenen Ausgabe der ZDF-Sendung "Das aktuelle Sportstudio" darüber, was er über Fußballtrainer Jürgen Klopp denkt. (ZDF / Screenshot)

Campino ist nicht nur leidenschaftlicher Sänger, sondern auch ein großer Fußballfan: Seit seinem elften Lebensjahr ist er Fan der englischen Fußballmannschaft FC Liverpool. Für den aktuellen Trainer seiner Lieblingsmannschaft hat der Frontmann der Punkrockband Die Toten Hosen nur lobende Worte. „Das Tolle an ihm ist, dass er als Privatmensch noch viel netter ist, als man ihn ohnehin schon so vor der Kamera wahrnimmt“, schwärmte der 58-Jährigen in der vergangenen Ausgabe der ZDF-Samstagabendsendung „Das aktuelle Sportstudio“ von Jürgen Klopp.

Er sei ein „sehr guter Zuhörer“ und müsse sich „überhaupt nicht in den Mittelpunkt“ stellen, beschrieb der Düsseldorfer. Wenn er als „Manager“, wie Fußballtrainer in England bezeichnet werden, einen Raum betrete, sei der Fokus auf ihn gerichtet, doch er liefere dann das, was ein Manager zu tun habe. „Das Große an ihm ist eigentlich so seine Warmherzigkeit und die Fähigkeit, Teamgeist auszubilden, die Leute zu motivieren und den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie wertgeschätzt sind“, erklärte Campino, der bürgerlich Andreas Frege heißt.

Im Gespräch mit Moderatorin Dunya Hayali beschreibt Sänger Campino seine Verbundenheit mit der Fußballmannschaft FC Liverpool, und schwärmt von dem aktuellen Trainer Jürgen Klopp. (ZDF / Screenshot)

Campino über Jürgen Klopp: „Es geht darum, ob die als Team funktionieren“

Seit 2015 ist Jürgen Klopp, der zuvor den deutschen Verein Borussia Dortmund zweimal zur Meisterschaft verholfen hat, der Trainer von FC Liverpool und löste damit Brendan Rodgers ab. Diese Saison gewann Liverpool mit Klopp den ersten Meistertitel nach 30 Jahren. „Ich glaube fest daran, dass wir das noch mal wiederholen können, dass die Mannschaft darauf ausgerichtet ist, anzugreifen“, ist sich Campino sicher. „Es geht darum, ob man es schafft, den Spirit der Mannschaft hochzuhalten, ob die als Team funktionieren.“

Der Fußballtrainer Jürgen Klopp steht beim FC Liverpool kurz vor der Heiligsprechung. (2019 Getty Images/Laurence Griffiths)

Campino hat Anfang Oktober sein Buch „Hope Street - wie ich einmal englischer Meister wurde“ veröffentlicht, in dem er von seiner Zeit als Liverpool-Fan sowie seiner Fußballbegeisterung erzählt.