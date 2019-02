Bryan Adams - Shine A Light (Universal Music)

„18 Til I Die“, so hatte Bryan Adams eines seiner Alben mal genannt. Ob das Motto noch gilt? Dieses Jahr wird der Kanadier immerhin schon 60, und der letzte Hit ist auch schon ein Weilchen her - vielleicht sollte er also doch mal etwas langsamer machen ... Doch der überzeugte Veganer und Fitnessfanatiker will es noch einmal wissen: Schon auf dem Cover seines neuen Albums „Shine A Light“ präsentiert er sich mit nacktem Oberkörper, und um den Inhalt hitträchtig zu gestalten, hat er sich prominente Unterstützung geholt - nur um dann zu beweisen, dass er sie gar nicht gebraucht hätte.

Der Opener und Titelsong entstand mit Hilfe des Superstars Ed Sheeran. Den kann man auch tatsächlich heraushören in der freundlichen, etwas klampfigen Akustikgitarre. Adams erklärt dazu: „Ich habe ihm mal einen Refrain geschickt für die Songidee, die ich 'Shine A Light' genannt hatte, und fragte ihn, ob er Interesse an einer Zusammenarbeit hätte. Einige Tage später habe ich ein paar Strophen zurückbekommen, und Mann, ihr solltet ihn sie singen hören!“ Tatsächlich würde man das gerne. Denn die Nummer klingt eigentlich ein bisschen zu zahm für Adams; vielleicht wäre sie bei Sheeran sogar besser aufgehoben. Auch die nächste Kollaboration, ein Duett mit Jennifer Lopez, bleibt blass: „That's How Strong Our Love Is“ kommt nie so recht aus dem Quark.

Auf "Shine A Light" zeigt sich Bryan Adams mal wieder von seiner rockigen Seite - und das steht ihm sehr gut zu Gesicht. (Universal Music)

Alleine läuft's am besten

Erst auf sich alleine gestellt kommt Adams dann in Fahrt: „Part Friday Night, Part Sunday Morning“ ist zwar part Truckerkneipensoundtrack, part Altherrenfantasie, aber wirklich stimmig und schmissig. Richtig gerockt wird in „Driving Under The Influence Of Love“. Das Klavier hat Schwung und Adams gute Laune: die beste Nummer des Albums.

In dieser Fahrspur bleibt der Kanadier dann auch erst einmal. Er wird in „All Or Nothing“ eine kleine Hommage an den „Highway To Hell“ von AC/DC los, haut dann mit „No Time For Love“ und „I Could Get Used To This“ noch zwei kurze Zwei-Minuten-Kracher raus. Dass er dieses Level nicht bis zum Ende durchhält, sondern sich mit dem abgeschmackten Stück „Don't Look Back“ sogar noch einen veritablen Klops leistet, verzeiht man Adams nach diesem sympathisch-energetischen Zwischenspurt gerne - zumal er das Album mit einer überraschend entspannten Version von „Whiskey In The Jar“ beschließt, die unheimlich angenehm ins Ohr fließt. Und das, obwohl er doch angeblich keinen Alkohol trinkt.