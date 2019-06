Reicht es diesmal für den Titel? Die Barden Bellas geben alles. (TVNOW / Universal Studios)

Mutig, mutig: Da erklärt die weibliche Hauptfigur einer Wohlfühl-Komödie doch tatsächlich dem Typen, mit dem sie nach allen Regeln des Genres zusammenkommen muss, sie fände Filme grundsätzlich langweilig, weil deren Ausgang immer so vorhersehbar sei - der Junge kriegt am Ende das Mädchen und so. Wer einen solchen Satz in seinen Film einbaut, noch dazu ohne wirkliche Notwendigkeit, der sollte eine wirklich spektakuläre, aber dennoch glaubhafte Wendung auf Lager haben. Oder aber man gestaltet den Film so unterhaltsam, dass das Ende nur noch Formsache ist. Jason Moore entschied sich bei seinem höchst musikalischen Leinwanddebüt „Pitch Perfect“ (2012) für letztere Variante. VOX wiederholt den Film nun zur besten Sendezeit.

Gibt es an der Barden University ein Football-Team? Eine Kantine? Hörsäle? Man weiß es nicht. Der Studienalltag an jenem fiktiven College scheint allein vom Konkurrenzkampf zweier A-cappella-Gruppen geprägt, der von den Herren der Treblemakers und den Damen der Barden Bellas ausgefochten wird. Ein Jahr will sich Einzelgängerin Beca (Anna Kendrick) hier auf Wunsch ihres Vaters am Studieren versuchen und sich dann in Los Angeles nach Arbeit bei einer Plattenfirma umsehen. Der vorsichtige Ansatz einer Coming-of-Age-Geschichte, die im Film aber genauso schmückendes Accessoire bleibt wie Becas Flirt mit Hobbysänger Jesse (Skylar Astin). Denn den Barden Bellas fehlen zu Beginn des neuen Semesters noch so viele Sängerinnen, dass sie statt „acht sexy Mädels mit Bikini-Figur und absolutem Gehör“ jede nur halbwegs Popmusik-bewanderte Studentin („Du kennst David Guetta?“) zum Mitsingen drängen.

Beca (Anna Kendrick) und Fat Amy (Rebel Wilson, links) sind sich einig: Die Bellas haben ein Coolness-Problem. (TVNOW / Universal Studios)

Im Probenraum der Bellas versammeln sich schließlich all jene Charaktere, die irgendwie immer zusammenfinden, wenn hoffnungslose Underdogs es mit den Platzhirschen aufnehmen sollen: eine Führungspersönlichkeit, ein Talent, eine Augenweide, ein Mauerblümchen, ein Wildfang, eine witzige Wuchtbrumme, und so weiter und so fort.

Allerdings wurden diese klassischen Rollenbilder von „30 Rock“-Autorin Kay Cannon so ironisch überzeichnet, dass sie schon wieder originell sind: Die Bandleaderin (Anna Camp) etwa gleicht einer diktatorischen Barbie, die Schüchterne (Hana Mae Lee) redet so leise, dass man sie fast nicht versteht, und die Quotendicke (Rebel Wilson) nennt sich selbst Fat Amy, bevor es „ausgehungerte Schlampen hinter ihrem Rücken tun“. Auf ihre Weise sind alle Hauptfiguren Karikaturen, aber eben welche, die man aufrichtig mögen kann. Was auch der Grund dafür sein könnte, dass sich der junge Cast durch die Bank sehr spielfreudig zeigt.

Die Treblemaker sind die härtesten Konkurrenten der Barden Bellas. (TVNOW / Universal Studios)

Der Film vereint kreative Frische guter YouTube-Clips und Musicalprofessionalität, moderne Hits und traditionellen Chorgesang, die Raffinesse von „Glee“ und den frechen Witz von „30 Rock“. Damit war „Pitch Perfect“ 2012 im Kino sehr erfolgreich. Entsprechend folgte 2015 bereits ein zweiter Teil und 2017 sogar ein dritter Film rund um die A-cappella-Truppe der „Barden Bellas“.