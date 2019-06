Der alte Elbtunnel ist ein technisches Wunderwerk. (Bernd Kramer)

Eine Ratte, die an Gummistiefeln nagt, weil es tief unten sonst nichts zu fressen gibt, die Wollkrabbe, der Schweinswal, Krebse, Muscheln und sogar ein Affe, der auf den Reliefs zu entdecken ist. Lauter Tunneltiere, vom Künstler verewigt und mit Neugierde beäugt, wenn die Menschen das erste Mal da sind, Touristen zumeist. Die Pendler haben auf dem Weg zur Arbeit oder zum Studium meist schon kein Blick mehr für die Besonderheiten unter der Elbe. Für sie sind die 426,5 Meter hin und zurück schlicht eine praktische Verbindung – zu Fuß, mit dem Rad oder motorisiert, mit Auto, Moped oder Motorrad.

Der St. Pauli-Elbtunnel, auch Alter Elbtunnel genannt, weil es seit 1975 einen neuen gibt, ist vieles in einem. Ein technisches Wunderwerk, einmalig in der Welt, ein kulturelles Erbe und ein Tunnel eben, der gebraucht wurde und immer noch gebraucht wird. Im vergangenen Jahr waren es nach Angaben der Tunnelverwaltung bei nur eingeschränktem Betrieb rund 1,1 Millionen Fußgänger, mehr als 300.000 Radfahrer und 38 000 Autos. Eine der beiden Röhren ist zehn Jahre lang saniert und Ende April wiedereröffnet worden. Mit der anderen geschieht das jetzt, sie wird an diesem Montag dicht gemacht und kann frühestens in fünf Jahren wieder begangen oder befahren werden.

Martin Bornhöft ist der Projektleiter. Der Bauingenieur, 40 Jahre alt, hat einen großen Vorteil gegenüber seinem Vorgänger, der die Oströhre für rund 60 Millionen Euro in neuem Glanz erstrahlen ließ. Er kennt die Tricks und Kniffe bei der Sanierung, auch die Probleme. Er war immer mal wieder dabei, hat sich von dem Kollegen etwas abgeguckt. „Wir wissen jetzt, wie‘s geht“, sagt Bornhöft, „welches Verfahren das beste ist, um den Tunnel zu entkernen und neu auszukleiden.“

Der Weg hinunter führt durch ein Schachtgebäude, 24 Meter tief. Wer zu faul zum Laufen ist oder ein Fahrrad dabei hat, nimmt einen der vier Lastenaufzüge, von denen jeder 10.000 Kilogramm oder 130 Personen tragen kann und die auch die Autos runter und wieder hoch bringen. Einfache Fahrstühle gibt es ebenfalls, zwei auf jeder der beiden Seiten, in St. Pauli bei den Landungsbrücken und in Steinwerder am Eingang der Blohm+Voss-Werft, deren Arbeiter gerne den Tunnel benutzen. Man kann auch die Treppen nehmen und bekommt dadurch einen ersten Eindruck von der Imposanz des gesamten Bauwerks, das im Jahr 1911 eröffnet wurde.

Lichte Höhe im Tunnel beträgt 4,50 Meter

Börnhöft führt zunächst in die Oströhre. Es sind die Kleinigkeiten, sagt er, die das Großartige ausmachen: „Die Fliesen, schauen Sie, das sind sieben oder acht verschieden Weißtöne, die sich in Nuancen voneinander unterscheiden. Sie sind bewusst unregelmäßig verlegt worden.“ Behutsam sanieren, dabei aber alle Schikanen der modernen Tunneltechnik einbauen: Rauchmelder, Nebeldetektoren, Entrauchungsanlage, Fluchtwegmarkierung. Das einerseits. Gleichzeitig die Fugen tanzen lassen, ein bisschen jedenfalls, damit das Ergebnis nicht klinisch wirkt. Die Perfektion des Unperfekten. Das ist das Ziel auch in der zweiten Röhre, die jetzt angegangen wird und bei der wegen der vorhergehenden Erfahrung für die Sanierung lediglich mit der Hälfte der Zeit gerechnet wird.

Die lichte Höhe im Tunnel beträgt 4,50 Meter. „Maßgabe war damals, dass der Kutscher seine Peitsche schwingen konnte“, erzählt der Ingenieur. Die lichte Weite liegt bei 4,60 Meter. Ein schmaler Bürgersteig links und rechts und in der Mitte die Fahrbahn mit einer Spurbreite von exakt 1,92 Metern. So schmal, dass man vorsichtig sein muss: „Viele Autofahrer sind damit überfordert, dem Tunnel macht das nichts, wohl aber den Felgen.“ Just als Bornhöft das sagt, auf dem Rückweg durch die heute noch marode Weströhre, nähert sich ein Wagen, für den es sehr eng wird. Er schleicht heran, muss das tun: Höchstgeschwindigkeit, auch für Fahrräder: 10 km/h.

"Wir gehen nach dem Prinzip Ameise vor"

Am Freitagabend ist das letzte Auto durch den Tunnel gefahren. Gut möglich, dass nach vollendeter Sanierung kein Pkw-Verkehr mehr erlaubt ist. Sonntag wurden beide Röhren geflutet, nicht mit Wasser, sondern mit dem Wahnsinn von Marathonläufern, die zum elften Mal in der Geschichte des Tunnels bei künstlichem Licht und ohne eine frische Brise ihren Wettbewerb absolvierten. Zehn Jahre mussten sie pausieren; nach dieser Veranstaltung ist auch schon wieder Schluss, weil die Bauarbeiter kommen.

„Wir gehen nach dem Prinzip Ameise vor“, erklärt Bornhöft. Handarbeit, heißt das. Erst die obere Hälfte des Tunnelinneren abtragen, dann die untere. In dieser Abfolge, sonst treiben die Röhren auf. Die Fliesen werden abgeschlagen, da ist nichts zu retten. Sie bekommen Ersatz, neu gebrannt. Anders bei den Reliefs, sie werden mit Sorgfalt aus den Wänden gelöst und restauriert, sofern das noch möglich ist. Am Ende bleibt das Korsett aus Stahl und Beton übrig. Es sind Löcher drin, die dringend gestopft werden müssen. Wasser tropft durch. Auch deshalb die Sanierung.