Sting - "My Songs": Der 67-jährige Künstler blickt auf 15 seiner Hits in neuen Versionen zurück, dazu kommen vier Live-Mitschnitte. (Universal Music)

Befindet sich Sting, im Oktober wird er 68 Jahre alt, in einer Art verschleppter Mitlife-Crisis? Auffällig ist, dass die Musik des Weltstars in letzter Zeit auffällig fröhlich geworden ist. Dabei setzte der polyglotte Brite seit Beginn seiner Solokarriere Mitte der 80-er doch eigentlich auf geschmackvoll Gediegenes: Jazz, Brecht'sches Kunstlied, autobiografisches Musical. 2009 veröffentlichte er mit „If On A Winter's Night“ zudem eines der schönsten kontemplativen Weihnachtsalben des bisherigen Jahrtausends. Nun aber geht es in eine andere Richtung. Bereits 2018 groovte Sting mit Reggae-Altstar Shaggy um die Wette („44/876“), nun bringt er 15 seiner bekanntesten Stücke (plus vier Live-Aufnahmen) noch einmal in „zeitgemäßen“ Versionen heraus.

Das Problem dabei: Die Arrangements auf dem neuen Album „My Songs“ schenken den Stücken entweder zu viel, wie bei der Ethno-Bombast-Version von „Desert Rose“, oder wenig Neues, wie im Falle nur sanft überarbeiteter Police-Rocker wie „So Lonely“ oder „Message In A Bottle“. Schade, denn das Songmaterial, das hier zur Disposition steht, ist unbestritten stark - wenn auch ein wenig „abgespielt“. Nun fragt man sich, was Sting mit diesem Album künstlerisch will. Vielleicht geht es einfach darum, die eigene Las-Vegas-Periode einzuläuten, jene einst im Leben eines jeden Welt-Altstars obligatorische, gut bezahlte Residenz-Show mit dem Lebenswerk, präsentiert in der Glamour-Oase der Wüste Nevadas. Tatsächlich beginnt Sting mit der Veröffentlichung von „My Songs“ eine zunächst 16 Auftritte umfassende Auftrittsreihe im Colosseum, das im Caesars Palace zu Las Vegas gelegen ist.

In letzter Zeit erstaunlich "groovig" unterwegs: Sting, 67, blickt mit "My Songs" auf seine unvergleichliche Karriere zurück. Künstlerisch geriet dieses Album eher mau, aber die "Liner Notes" machen Spaß. (Mayhumi Nashida)

Stings „Liner Notes“ plaudern aus dem Nähkästchen

Natürlich gibt es - trotz der nicht allzu kreativen Neubearbeitungen - dennoch schöne Musik zu hören. Bärenstarke Songs wie „Fragile“ oder „Shape Of My Heart“ sind einfach unkaputtbar, auch wenn die neuen balladesken Versionen das Rad nicht neu erfinden. Besser, weil tatsächlich neu gedacht: der späte Police-Hit „Spirits In The Material World“ in einer mitreißenden, jazzig-rockigen Live-Version, oder „If I Ever Lose My Faith“, weil hier auch ein wenig an den Harmonien geschraubt wurde, um dem Song ein neues Antlitz zu verleihen.

Das stärkste Element in Stings Altersreflexion sind die in der Tat lesenswerten „Liner Notes“, die der Künstler seinem Album befügte. Dort erfährt der Leser im überschaubaren Format (Lesedauer: zehn bis zwölf Minuten) die Entstehungsgeschichte des einen oder anderen Welthits. Man liest, dass „Message In A Bottle“ 1979 auf dem Rücksitz eines lauten Tourbusses auf einer deutschen Autobahn zwischen Düsseldorf and Nürnberg entstand, oder dass „Walking On The Moon“ ebenfalls in Deutschland geboren wurde, als Sting in einem Münchner Hotelzimmer keinen Schlaf fand. Der Original-Arbeitstext dürfte, arg prosaisch, „Walking In The Room“ gelautet haben, schreibt der Altmeister in einer launigen Anekdote. Wer nach Las Vegas reist und eines der begehrten Sting-Tickets ergattert, könnte dort noch mehr Unterhaltsames erfahren.