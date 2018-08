Manfred Stolpe lebt heute in einem Seniorenheim. Er sagt: "Der schwere Beruf der Altenpflege ist lange Zeit schlecht behandelt worden." (Sophia Kembowski/dpa)

Herr Stolpe, wie geht es Ihnen im Moment?

Die Stimmung ist gut, das Befinden schlechter: Meine Stimme ist brüchig geworden und die Beweglichkeit hat erheblich nachgelassen. Aber ich höre gut zu, lese viel und äußere mich schriftlich.

Sie sind vor einigen Jahren in ein Potsdamer Seniorenheim gezogen. Fiel Ihnen dieser Schritt schwer?

Als ich vor sechs Jahren damit rechnen musste, dass sich mein langjähriges Krebsleiden verschlimmern würde, entschlossen sich meine Frau und ich, in eine altersgerechte Wohnung umzuziehen, in der man bei Bedarf auch Pflege in Anspruch nehmen kann. Das mussten wir bisher nicht.

Viele Menschen haben Angst davor, im Alter auf Unterstützung angewiesen zu sein – wie geht es Ihnen damit?

In den letzten Jahren habe ich mehrere Kliniken erlebt und mein Respekt gegenüber den Pflegekräften wuchs. Ich weiß, dass ich auf Hilfe angewiesen sein werde und habe Vertrauen zu den Menschen, die sich um uns Alte kümmern.

Wie sieht der Alltag von Manfred Stolpe heute aus?

Der Tag beginnt mit Körperpflege, Frühstück und Behandlungen der körperlichen Einschränkungen wie Physiotherapie und Logopädie. Arztbesuche kommen dazu. Es bleibt aber genügend Zeit, sich zu informieren, durch Zeitunglesen und Rundfunkhören. Wichtig sind mir Gespräche mit und Erfahrungen anderer Menschen. Ich äußere meine Meinung vorwiegend schriftlich.

Was bedeutet es für Sie, alt zu werden?

Altwerden muss gelernt werden. Mit knapp 80 Jahren wollte ich es noch nicht wahrhaben. Nach einer schweren Lungenentzündung verstand ich, dass auch ich alt werde und das Leben ein Ende nimmt. Das bedeutet nicht, auf den Tod zu warten, sondern jeden Tag mein kleines Programm zu erledigen.

Haben Sie eine Patientenverfügung?

Eine Patientenverfügung habe ich vorbereitet. Sie zielt darauf ab, dass keine aussichtslosen, lebensverlängernden Behandlungen eingeleitet werden. Ich hoffe, einen sanften Tod zu haben.

Bereiten Sie sich auf ihr Lebensende vor?

Ich versuche, meine Angelegenheiten zu ordnen, Unterlagen auszusortieren und allgemein interessante Vorgänge in Archive abzugeben. Da ist noch viel zu tun und ich hoffe, dass ich kein Chaos hinterlasse.

Wie nehmen Sie die Debatte um die Situation in der Altenpflege wahr?

Der schwere Beruf der Altenpflege ist lange Zeit schlecht behandelt worden. Pflegekräfte haben ihren Dienst an alten und gebrechlichen Menschen Tag für Tag erfüllt, haben wenig geklagt, selten gestreikt und wurden zu wenig beachtet. Sie leisten einen sozialen und humanitären Dienst von wachsender Bedeutung. Denn die Zahl der Pflegebedürftigen nimmt zu, und es wird endlich Zeit, die helfenden Hände und Herzen mit einem verbesserten Status sowie angemessener Vergütung gerechter zu behandeln.

Können Sie sich vorstellen, dass einmal Roboter die Aufgaben der Pflegekräfte ­übernehmen?

Roboter können helfen bei der Reinigung, den technischen Abläufen, aber die Zuwendung der menschlichen Pflegekraft zu den Menschen im Pflegefall ist nicht technisch ersetzbar.

Aus ihrer ganz persönlichen Sicht: Was müsste die Politik für die Pflegenden tun?

Die Politik muss endlich für Gerechtigkeit gegenüber den Pflegekräften sorgen und darf nicht abwarten, bis ein Massenstreik uns in eine soziale Katastrophe führt. Das wäre die beste Hilfe auch für die Menschen, die auf Pflege angewiesen sind.

Die Fragen stellte Benjamin Lassiwe.

Zur Person

Manfred Stolpe (82) war in den Jahren von 1990 bis 2002 der erste Ministerpräsident des Bundeslandes Brandenburg. In diesen Tagen lebt der frühere Konsistorialpräsident der Evangelischen Kirche mit seiner Frau in einem Seniorenheim in Potsdam. Manfred Stolpe ist an Krebs erkrankt.