Die zivilisatorische Entwicklung in unserem Land hat es im 21. Jahrhundert zu der bahnbrechenden Erkenntnis gebracht, dass Aluminium in Deosprays nichts zu suchen hat. Und jetzt setzen sich immer mehr Menschen Aluhüte auf! Die durch die Schädeldecke in den grauen Zellklumpen darunter sickernden Metallatome haben schlimme Folgen. Oder wie erklärt sich, dass die Aluhutträger vor allem durch schwurbelige Verschwörungsfantasien von sich reden machen?

Was derzeit in diesem Land abgeht, wohlgemerkt im sprichwörtlichen Land der Dichter und Denker, das geht auf keine Kuhhaut. Was wird da für ein hanebüchener Unsinn verbreitet! Kinder, die unter der Erde gefangen gehalten werden, um aus ihrem Blut einen Verjüngungsstoff zu gewinnen? Wenn davon die Rede wäre, dass Kinder in der Corona-Krise dicker werden, weil sie von ihren Eltern im Homeoffice mit kiloweise Süßigkeiten ruhiggestellt werden - okay, da hätte ich vielleicht kurz gedacht, dass etwas dran sein könnte. Aber gefangene Kinder unter der Erde? Meine Güte! Hier ist nur eines unterirdisch: dieser Schwachsinn.

Bill Gates wird auch mal wieder zum Ober-Bösewicht erklärt. Er wolle die Weltbevölkerung impfen und ihnen dabei Mikrochips einsetzen lassen. Oh Leute, denkt doch mal nach: Der Mann hat Windows auf die Welt losgelassen, viel Schlimmeres kann er gar nicht anrichten!

Panik vor einer Zwangsimpfung ist denn auch so ein Blödsinn, der sich im Volk breitmacht. Experten haben sinnigerweise festgestellt: Menschen mit ausgeprägter Verschwörungsmentalität bevorzugen alternative Heilmethoden. Meinetwegen, solange sie am Ende nicht jammern, wenn sie nicht an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden, sondern man ihnen nur eine Kette mit magischen Kristallen um den Hals legt. Oder einen Kräutereinlauf macht, was weiß denn ich.

Selbst katholische Bischöfe melden sich zu Wort mit kruden Behauptungen. Hinter den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuen Coronavirus stecke eine Weltverschwörung. Entlastend will ich mal gelten lassen, dass diese Herren generell Glauben über Wissen stellen.

Eines muss ich den Erfindern der Verschwörungstheorien aber schon lassen – auf ihre skurrilen Storys kommt man nicht mal eben so. Da muss die Birne schon einen gewissen Reifegrad entwickelt haben – Richtung Matsch!

Ins Gehirn sickerndes Metall ist bei den Aluhutträgern aber mitnichten die Ursache für diese Reifung, um auf die eingangs gestellte Frage zurückzukommen. Denn ich kenne die wirkliche Ursache für den Glauben an Verschwörungstheorien: Außerirdische vom Planeten Melmac und ihre Verdummungsstrahlen sind schuld. Aber das ist mega geheim, also psst!

