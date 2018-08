Alle drei Teile in einem Aufwasch: Wer die "Banner Saga" bisher verpasst hat, holt sie jetzt in der "Trilogy"-Edition nach. Konsolenspieler halten sich dafür an die günstige Einzelhandelsversion mit dem Anhängsel "Bonus Edition". (Stoic / Versus Evil / 505 Games)

Mit „The Banner Saga“ schuf das kleine Indie-Studio Stoic vor vier Jahren eine prächtige Mixtur aus Visual Novel, Rollenspiel, knackig-komplexer Rundentaktik und ziemlich weit reichenden Entscheidungen. Diese fallen im nun veröffentlichten letzten Kapitel der Geschichte eines von Verzweiflung getriebenen Wikinger-Clans noch kompromissloser aus. Für Neulinge ideal: Die Saga um Menschen, Monster und Mythen erscheint zeitgleich als Komplett-Trilogie. Konsolen-Spieler werden sogar mit einer günstigen „Bonus Edition“-Box für PS4 und Xbox One verwöhnt.

Gehörne Riesen, bärtige Axtschwinger, Zentauren, steinerne Giganten und jede Menge Figuren aus der nordischen Mythologie: Der Wikinger-Kosmos von „Banner Saga“ kleidet sich in Edda-Epen und klassische Disney-Zeichentrick-Optik. Den spielerischen Unterbau dafür liefern Genre-Klassiker wie „Fire Emblem“, das ebenso wie „Banner Saga“ traditionelle Runden-Strategie mit Elementen aus dem Rollenspiel-Genre vereint. Mit dem Nintendo-Spiel gemein hat man zudem die unverzeihliche Härte: Im Kampf gefallene Begleiter bleiben tot, darum verändert sich mit ihrem Ausscheiden auch der weitere Verlauf der dramatischen Fantasy-Geschichte, die Entwickler Stoic vor allem über ausschweifende Multiple-Choice-Dialoge erzählt. Beim bunt bebilderten Palaver zwischen Mensch, Riese und anderen übernatürlichen Verbündeten wird entschieden, in was für eine Schlacht die Truppe als Nächstes zieht und welche Allianzen man schmiedet.

Findet mit Teil drei ein würdiges Ende: "The Banner Saga". (Stoic / Versus Evil / 505 Games)

Das Ergebnis ist ein bunter, aber auch stilvoller Genre-Cocktail, der vor allem aufgrund seiner Textlastigkeit an Genre-Titel aus den 80-er- und 90-er-Jahren erinnert - zumal die handgezeichnete „Banner Saga“-Welt weitgehend auf den Einsatz von 3D-Elementen verzichtet. Obwohl man zumindest die Untertitel-Bleiwüste ins Deutsche übersetzt hat, sind hier Spieler mit exzellenten Englisch-Kenntnissen am besten aufgehoben, denn das blumige und epische Englisch in den Gesprächen trägt wesentlich zur Atmosphäre bei.

Ebenso ein Fall für Profis ist das Regelwerk, mit dessen Hilfe ausgefeilte Angriffsserien und taktische Vorzeige-Stücke möglich sind, das Einsteiger aber an seiner Vielfalt verzweifeln lässt. Auch ein Faible für anspruchsvolle Erzählungen sollte man mitbringen, wenn man sich an Stoics Koloss heranwagen will: Die dreiteilige Geschichte um Menschen, Riesen und ihren Krieg gegen eine alte Golem-Rasse steckt voller komplexer Beziehungs-Geflechte und Intrigen - „Game of Thrones“ lässt grüßen.

Nicht durch die schicken Trickfilm-Sequenzen täuschen lassen: "Banner Saga" ist eine hübsch illustrierte Bleiwüste, in der nur die wenigsten Dialoge vertont sind. (Stoic / Versus Evil)

Was bereits die ersten beiden Teile ausgezeichnet hat, gilt für den dritten und abschließenden Teil der Saga umso mehr: Stoic schraubt den Schwierigkeitsgrad noch mal merklich nach oben, indem man den Feldherrn durch chronische Ressourcen-Knappheit ständig auf Trab hält. Wem das noch immer nicht hart genug ist, der hält sich an die neu ins Spiel integrierten „Gegnerwellen“: Hier bestimmt der Spieler selber, ob er einen Boss-Gegner direkt konfrontiert oder aber den Endkampf Feindwelle für Feindwelle hinauszögert, um noch mehr Erfahrung zu sammeln.

Ebenfalls frische Spiel-Elemente sind der Blitzladungen verschießende „Valka-Speer“ und die „Heldentitel“: Letztere können einem Helden beim Aufleven verliehen werden und bringen ihm dadurch theoretisch Angriffsboni - praktisch ist von deren Auswirkungen in den Schlachten aber kaum etwas zu spüren.

Machen so manchem Disney-Film Konkurrenz: die stilvoll gezeichneten Videos. (Stoic / Versus Evil)

Wer sich damit arrangieren kann, dass Teil 3 leider frei von erzählerischen oder spielerischen Überraschungen ist und das Werk der beiden Vorgänger eher abschließt als abrundet, kann sich die finale Episode ohne Bedenken zulegen. „Banner Saga“ ist und bleibt komplexe, aber eben auch tiefgründige Rollenspiel-Strategie für Genre-Enthusiasten, die eine hohe Frusttoleranz mitbringen. Wer das Ausnahme-Erlebnis mit Trickfilm-Charme bisher verpasst hat, holt die Taktik-Trilogie unbedingt mithilfe der Komplett-Edition nach.

Konsolen-Spieler greifen dafür am besten gleich zur physischen Handels-Version mit dem Untertitel „Bonus Edition“: Die ist in der Regel deutlich günstiger als die Download-Variante und kommt obendrein mit Extras wie Soundtrack oder Mini-Artbook.