Das ist das Ende: Die Luzerner Kommissare Reto Flückiger (Stefan Gubser) und Liz Ritschard (Delia Mayer) hören auf. (SRF/Daniel Winkler)

Ein Anschlag auf dem Vierwaldstättersee, Klüngelei in der Schweizer Elite - und ein schlagzeilengeiler Medienbetrieb, der auch vor Verschwörungstheorien nicht zurückschreckt: Der „Tatort“ aus Luzern verabschiedet sich nach acht Jahren und 17 Episoden mit einem angemessenen Knall. In ihrem letzten Fall „Der Elefant im Raum“ kämpfen die Schweizer Kommissare Reto Flückiger (Stefan Gubser) und Liz Ritschard (Delia Mayer) an allen Fronten - ungewohnt rabiat, aber gewohnt klischeehaft. Bevor das zumindest nach Einschaltquoten in Deutschland unbeliebteste Ermittlerteam die Segel streicht, legt es noch mehrere Finger in so einige Wunden.

Dabei wird mit Kritik an Schweizer Verhältnissen keineswegs gespart. Abseits des jahrelang Grau-in-Grau inszenierten Krimi-Luzerns beginnt der finale Fall auf dem Vierwaldstättersee, wo sich die gesammelte Stadt-Elite aus Politik und Wirtschaft zum Dampfer-Dinner versammelt hat und sich gegenseitig beschwört („Global denken - lokal handeln“). Ebenfalls geladen: Flückigers Freundin Eveline (Brigitte Beyeler), deren dauergenervter Liebster sie nur ungern zu der Veranstaltung begleitet. Prompt wird das Edel-Event zum Krimischauplatz: Ein mutmaßlicher Anschlag erschüttert das Schiff, Scheiben gehen zu Bruch, Rauch, Panik, schließlich ein toter Kapitän und ein von Bord verschwundener Kantonsrat.

Reto Flückiger (Stefan Gubser, rechts) steht unter steter Beobachtung von Frédéric Roux (Fabian Krüger), einem aggressiven News-Portal-Betreiber. (ARD Degeto/SRF/Daniel Winkler)

Jener Politiker, Bernhard Ineichen (Martin Hug), ist nicht mehr aufzufinden - und gerät zunächst als Tatverdächtiger in den Fokus der Ermittlungen. Doch bald schon wird der Mann, der sich gegen Korruption und Vetternwirtschaft einsetzte, tot im Fluss gefunden. Ein noch mieser als sonst gelaunter Flückiger und eine von heftiger Erkältung geplagte Ritschard stehen nicht nur vor einem rätselhaften Fall, sondern auch mitten in einem dichten Geflecht aus Macht, Lügen und Interessen. Dass Flückiger dabei auch noch verfolgt zu werden scheint, macht die Sache nicht besser. Immerhin, er reagiert darauf gewohnt aktivistisch - samt manchem Meta-Seitenhieb auf das Ende des Luzerner „Tatorts“: „Brauchen Sie nicht einen Durchsuchungsbefehl?“ - Flückiger: „Sie sehen zu viele Krimis.“

„Nobody is perfect“

Liz Ritschard (Delia Mayer) ist ein letztes Mal im Einsatz. (ARD Degeto/SRF/Daniel Winkler)

Als böten die Geschehnisse nicht schon genug Aufregung, wechselt der „Tatort“ in der zweiten Hälfte noch einmal Fokus und Tonalität: Plötzlich steht das „alternative“ Medienportal „Veritas News“ im Mittelpunkt, dessen ominöser Chef Frédéric Roux (Fabian Krüger) sich der angeblichen Aufklärung politisch-ökonomischer Verschwörungen verschrieben hat. Seine Online-Seite, die an so genannte „Truther“-Portale erinnert, titelt mit Schlagzeilen wie „Türkische Zustände in Luzern: Terror gegen freie Presse“ und sieht sich von Polizei und Staat unterdrückt. Vor allem aber weiß der absonderlich klischeereich gestaltete Alternativjournalist mehr zum Anschlag als die Ermittler und scheint mit kuriosen Verschwörungsvermutungen immer einen Schritt voraus. Der Klüngelei beschuldigt wird unter anderem etwa Kommissariats-Chef Eugen Mattmann (Jean-Pierre Cornu). Zwielichtig steht Roux, wie dem „Wikileaks“-Bilderbuch entnommen, laufend mit der Kamera dabei und lädt in dunklen Redaktionsräumen grelle Infos ins Netz. Seinen persönlichen Feind indes findet er in Flückiger.

Flückiger wehrt sich auf seine Art erst verbal („Das ist ein arroganter Klugscheißer - ein typischer Journalist“) und dann auch mal mit Einsatz seines Körpers. Die Ambivalenz, der sich Ermittler zwischen medialer Öffentlichkeit, Aufklärungsdruck und den Grenzen zum Legalen stellen müssen, scheint den scheidenden Kommissar geradezu zu zerreißen. Eine Spannung, die sich auch auf den Zuschauer überträgt. Anders als bislang in der recht behäbig daherkommenden Schweizer Krimireihe, bestimmen zum Abschluss wilde Drehungen und sogar rabiate Actionszenen das Geschehen - samt Entführung und explodierender Autos. Flückigers letzter Fall ist in diesem Sinne ein bekannter Klassiker: der erfahrene Bulle alter Schule, der am System und „denen da oben“ zerbricht.

Eugen Mattmann (Jean-Pierre Cornu) gerät ebenfalls ins Visier des News-Portals: Hat er heikle Verbindungen zur Täterschaft? (ARD Degeto/SRF/Daniel Winkler)

Apropos: Zwar zieht „Der Elefant im Raum“ die wilden Verschwörungstheorien vor allem ins Lächerliche - etwa als Fantasien von Fanatikern mit Schweinemaske („Unser Land ist in der Hand einer unersättlichen Elite“). Doch werden die Zusammenhänge der oberen Zehntausend nicht einfach abgetan: „Die Rüstungskonzerne sind - ob einem das jetzt passt oder nicht - ein wichtiger Faktor der Luzerner Wirtschaft“, heißt es an einer Stelle. Wie viel Verschwörung existiert im Schweizer Establishment tatsächlich? Und welche Informationen basieren auf Lügen, die dubiosen Medienportalen Klicks bringen?

Zwischen Aufmerksamkeits- und Waffenökonomie ermittelt es sich besonders schwer. Das wissen auch Flückiger und Ritschard, deren letzte Worte als "Tatort"-Duo dann zumindest versöhnlich wirken: "Blöd, dass du keine Frau bist", so die Ermittlerin. Ihr Kollege weiß: „Nobody is perfect“, Ein Kommentar, der bislang auch auf den Schweizer "Tatort" zutreffen könnte. Ab 2020 geht es mit dem neuen Team Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler aus Zürich weiter.