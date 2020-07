Gerade der Schlager und seine auf ein bestens gelauntes TV-Publikum setzende Inszenierung haben es in Pandemie-Zeiten nicht leicht. Trotzdem präsentiert Florian Silbereisen nun bereits zum zweiten Mal eine Musikshow unter "besonderen Bedingungen". (Mohssen Assanimoghaddam / Getty Images)

„147 Tage sind seit seiner letzten großen Eurovisions-Show vergangen, jetzt hat das Warten endlich ein End“: Mit diesen Eröffnungsworten wurde am 6. Juni Florian Silbereisens Comebackshow nach dem Corono-Lockdown eröffnet, die „Schlagerlovestory 2020“. Ja, auch oder gerade Schlager-Shows haben es in Corona-Zeiten schwer, denn sie leben von ihrem Publikum. Mitsingen, ausgelassene Partyatmosphäre und gut gelaunte Massen - viele Standardrituale des Genres waren in den letzten Monaten verboten, weshalb TV-Formate verschoben oder - wie -zuletzt - mit neuen Konzepten inszeniert wurden. So hatte der produzierende MDR auch Florian Silbereisens „Schlagerlovestory“ zunächst vom 14. März auf den 6. Juni verschoben - und musste sie dann nach neuen Corona-Hygieneregeln und natürlich ohne Publikum produzieren. Der Stimmung, für die die Interpreten der Schlagerfamilie nun noch mehr selbst sorgen mussten, funktionierte allerdings auch ohne johlende Menge - auch wenn ein leichtes Irritationsfgefühl blieb. Doch auch an Bundesliga-Fußball ohne Zuschauer konnte man sich in den letzten Wochen gewöhnen, warum also nicht al Schlagerfeste ohne Publikum?

Nun steht die nächste „Corona-Party“ mit eingängigen Melodien und guter Laune auf dem Programm: Am Samstag,25. Juli, dürfen sich Fans auf „Schlager, Stars & Sterne - Die große Seeparty in Österreich“ freuen. Ausgestrahlt wird die 195-minütige Show im Ersten und im ORF. Unter dem Titel, der einen abendlichen Open Air-Himmel verspricht, fand bereits 2018 im Park von Schloss Kaps zu Kitzbühel eine Show statt. Damals mit dem Zusatz „Die Schlossparty aus Österreich“.

Party- und Schlagerfans rücken gern eng zusammen. Hier sieht man Florian Silbereisen während der Eröffnung des Münchener Oktoberfests 2018. Ähnlich wie beim abgesagten größten Volksfest der Erde müssen sich auch die Schlagerfans von Silbereines-Event-Shows umgewöhnen - an Abstand und leerere Kulissen. (2018 Getty Images/Hannes Magerstaedt)

Zur zweiten Silbereisen-Show unter Corona-Bedingungen heißt es nun in der Ankündigung: „So hoch hinauf ging es noch nie! Ganz oben in den Kitzbüheler Alpen startet Florian Silbereisen live im Ersten und im ORF die große Open-Air-Eurovisionsshow.“ Auch erste Gäste sind inzwischen bekannt: „Am See, auf dem See und im See“ begrüßt Silbereisen Stars wie Roland Kaiser, Matthias Reim, Ben Zucker, Andy Borg, DJ Ötzi, Thomas Anders, Sarah Lombardi, Voxxclub, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis oder Giovanni Zarrella. Viel los, trotz Corona!