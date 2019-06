Soll(te) für Amazon ein Aushängeschild werden und befindet sich seit fast fünf Jahren in Entwicklung: das MMO "New World". Ein über zwei Jahre alter Trailer zu dem Spiel ist das einzige Video auf dem Youtube-Kanal von Amazons Game-Studios. Zukunft? Ungewiss. (Amazon)

Mit Google und Apple rüsten sich gerade zwei Silicon-Valley-Giganten für den Kampf um den Games-Markt, die das Thema bisher allenfalls gestreift hatten. So hat Apple in den vergangenen Jahre zwar stattliche Gewinne beim Verkauf von Spielen über den eigenen App-Store eingefahren, sich selber aber nie wirklich zum Spielemarkt bekannt. Ähnliches bei Google: Games spielen auf Google-angeschlossenen Plattformen wie Youtube eine zentrale Rolle, aber bisher war man nur Nutznießer der Kreativ- und Produktions-Arbeit, die andere erledigt hatten.

Googles Streaming-Dienst Stadia und Apples für Herbst angekündigtes Games-Abo Arcade stellen deshalb möglicherweise einen drastischen Paradigmen-Wechsel dar. An einem ähnlichen Wechsel versucht sich seit geraumer Zeit eCommerce-Riese Amazon, der auch hinter der beliebten Games-Streaming-Plattform Twitch steckt: Die Firma von Jeff Bezos hat schon vor Jahren die Cryengine des deutschen Studios Crytek lizenziert und in eine eigene Entwicklungsumgebung verwandelt - „Lumberyard“. Außerdem hatte man prominente Spiele-Profis wie „Portal“-Schöpferin Kim Swift angeheuert, um Großprojekte wie „The Grand Tour Game“ oder das MMO „New World“ auf den Weg zu bringen. Zeitweise kursierten sogar Gerüchte um eine mögliche Amazon-Konsole.

Jetzt wurde bekannt, dass neben Kim Swift und dem ehemaligen „Far Cry 2“-Director Clint Hocking Dutzende weitere Spieleentwickler ihrer Positionen bei den Amazon-Game-Studios enthoben wurden. Angeblich wäre die Einstellung bisher unangekündigter Games-Projekte damit einhergegangen. Einem Bericht auf „Kotaku“ zufolge haben die betreffenden Mitarbeiter 60 Tage Zeit, sich nach Positionen innerhalb der Amazon-Unternehmensstruktur umzusehen - andernfalls erhalten sie wohl Abfindungen und werden entlassen.

Ein PR-Sprecher des Konzerns hat die Kündigungen bestätigt und eine interne Umstrukturierung sowie neue Prioritäten bei den Game-Studios als Grund angegeben. Inwiefern sich die Änderungen auf das generelle Games-Engagement der Firma auswirken, ist unbekannt. Bereits in der Vergangenheit haben verschiedene Analysten und Spiele-Hersteller immer wieder Zweifel an der Ernsthaftigkeit Amazons in Bezug auf den Games-Markt angemeldet.